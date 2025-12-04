- Дата публікації
Небезпека під ялинкою: Держпродспоживслужба виявила тисячі шкідливих іграшок
У передсвятковий період батькам варто бути особливо пильними при виборі подарунків дітям. Державні інспектори виявили на ринку величезну кількість дитячих іграшок, які можуть викликати алергію, отруєння та містять небезпечні хімічні речовини.
Наближення свят традиційно супроводжується ажіотажем навколо дитячих товарів. Проте разом із попитом зростає і ризик придбати неякісну продукцію, яка може завдати серйозної шкоди здоров’ю дитини. Держпродспоживслужба провела масштабні перевірки і оприлюднила тривожну статистику.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Тисячі небезпечних іграшок
За результатами перевірок у 2025 році інспектори встановили понад 24 000 одиниць іграшок, які не відповідають вимогам безпеки. Загалом було виявлено 55 видів небезпечної продукції, і більше половини з них (28 видів) — це саме товари для дітей.
Лабораторні дослідження підтвердили серйозні загрози. Серед ризиків, які несуть такі подарунки:
алергічні реакції;
гострі отруєння;
хронічний токсичний вплив через перевищення вмісту хімікатів;
травми через ненадійність конструкції.
«Наше головне завдання — своєчасно виявляти й вилучати з обігу продукцію, яка може становити ризик для здоров’я дітей. У передсвятковий період це набуває особливої актуальності», — підкреслив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
Як обрати безпечний подарунок
Фахівці закликають батьків не купувати іграшки на стихійних ринках та у продавців без документів.
Ось на що варто звернути увагу при виборі:
Маркування: Обов’язково має бути українською мовою, із зазначенням виробника та знаком відповідності технічним регламентам.
Запах та деталі: Уникайте товарів із різким хімічним запахом. Перевірте надійність кріплення деталей та відсутність гострих кутів.
Безпека для найменших: Переконайтеся, що іграшка не містить дрібних елементів, які малюк може проковтнути. Відсік для батарейок має бути надійно закручений гвинтом.
Шум: Рівень звуку іграшки не повинен перевищувати встановлених норм, щоб не нашкодити слуху дитини.
Також перед покупкою можна перевірити товар на порталі «Увага», де публікують списки небезпечної продукції.
Нагадаємо, іграшки з комісійних магазинів — новий тренд серед батьків, які цінують екологічність, бюджетність і справжню якість. Батькам порадили, як правильно обирати іграшки у секондгендах, щоб не нашкодити дитині.