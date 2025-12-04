Небезпека під ялинкою: Держпродспоживслужба виявила тисячі шкідливих іграшок

Держпродспоживслужба порадила, як обрати безпечні подарунки для дітей

Наближення свят традиційно супроводжується ажіотажем навколо дитячих товарів. Проте разом із попитом зростає і ризик придбати неякісну продукцію, яка може завдати серйозної шкоди здоров’ю дитини. Держпродспоживслужба провела масштабні перевірки і оприлюднила тривожну статистику.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тисячі небезпечних іграшок

За результатами перевірок у 2025 році інспектори встановили понад 24 000 одиниць іграшок, які не відповідають вимогам безпеки. Загалом було виявлено 55 видів небезпечної продукції, і більше половини з них (28 видів) — це саме товари для дітей.

Лабораторні дослідження підтвердили серйозні загрози. Серед ризиків, які несуть такі подарунки:

алергічні реакції;

гострі отруєння;

хронічний токсичний вплив через перевищення вмісту хімікатів;

травми через ненадійність конструкції.

«Наше головне завдання — своєчасно виявляти й вилучати з обігу продукцію, яка може становити ризик для здоров’я дітей. У передсвятковий період це набуває особливої актуальності», — підкреслив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як обрати безпечний подарунок

Фахівці закликають батьків не купувати іграшки на стихійних ринках та у продавців без документів.

Ось на що варто звернути увагу при виборі:

Маркування: Обов’язково має бути українською мовою, із зазначенням виробника та знаком відповідності технічним регламентам. Запах та деталі: Уникайте товарів із різким хімічним запахом. Перевірте надійність кріплення деталей та відсутність гострих кутів. Безпека для найменших: Переконайтеся, що іграшка не містить дрібних елементів, які малюк може проковтнути. Відсік для батарейок має бути надійно закручений гвинтом. Шум: Рівень звуку іграшки не повинен перевищувати встановлених норм, щоб не нашкодити слуху дитини.

Також перед покупкою можна перевірити товар на порталі «Увага», де публікують списки небезпечної продукції.

Нагадаємо, іграшки з комісійних магазинів — новий тренд серед батьків, які цінують екологічність, бюджетність і справжню якість. Батькам порадили, як правильно обирати іграшки у секондгендах, щоб не нашкодити дитині.