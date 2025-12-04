Миру не буде: політолог дав невтішний прогноз щодо термінів закінчення війни

Фесенко: Шанси на мирний договір мінімальні, українцям слід готуватися до продовження війни / © ТСН

У найближчі місяці кінця війни і підписання мирного договору не буде, тому українцям треба набратися терпіння.

Про це заявив відомий український політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Times of Ukraine.

«Нам потрібен договір про припинення війни. На жаль, шанси на підписання такого договору найближчим часом, на мій погляд, мінімальні», — каже експерт.

Він наголосив, що Росія не хоче припиняти війну і висуває Україні такі умови припинення війни, які для нас не є прийнятими. Тому Фесенко закликав українців готуватися до продовження війни.

«Я кажу неоптимістичні речі, але нам треба набратися терпіння. В найближчій місяці завершення війни не буде. Нам треба пройти ще одне випробування, дуже серйозне випробування. Але я думаю, що переговорний процес, який зараз переживає чергову спробу, це не остання спроба, але далі буде», — каже політолог.

Експерт прогнозує, що через певний час, ймовірно, наступного року, будуть більш реалістичні спроби вийти на завершення війни. Зараз до переговорів не готовий Путін.

«Зараз ворога потрібно зупинити. Якщо ворога не зупинити — миру не буде», — певен Фесенко.

Раніше Марія Берлінська дала невтішний прогноз щодо стабільного перемир’я — на її думку, шанси не перевищують 30%.