Мира не будет: политолог дал неутешительный прогноз по срокам окончания войны

Фесенко: Шансы на мирный договор минимальны, украинцам следует готовиться к продолжению войны / © ТСН

В ближайшие месяцы конца войны и подписания мирного договора не будет, поэтому украинцам нужно набраться терпения.

Об этом заявил известный украинский политолог Владимир Фесенко в интервью Times of Ukraine.

«Нам нужен договор о прекращении войны. К сожалению, шансы на подписание такого договора в ближайшее время, по моему мнению, минимальны», — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что Россия не хочет прекращать войну и выдвигает Украине такие условия прекращения войны, которые для нас не приняты. Поэтому Фесенко призвал украинцев готовиться к продолжению войны.

«Я говорю неоптимистичные вещи, но нам нужно набраться терпения. В ближайшем месяце завершение войны не будет. Нам нужно пройти еще одно испытание, очень серьезное испытание. Но я думаю, что переговорный процесс, который сейчас переживает очередную попытку, это не последняя попытка, но будет дальше», — говорит политолог.

Эксперт прогнозирует, что через некоторое время, вероятно, в следующем году будут более реалистичные попытки выйти на завершение войны. Сейчас к переговорам не готов Путин.

«Сейчас врага нужно остановить. Если врага не остановить — мира не будет», — уверен Фесенко.

