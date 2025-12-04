- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 1 мин
Мира не будет: политолог дал неутешительный прогноз по срокам окончания войны
Политолог Фесенко объяснил, почему окончание войны в ближайшие месяцы не состоится.
В ближайшие месяцы конца войны и подписания мирного договора не будет, поэтому украинцам нужно набраться терпения.
Об этом заявил известный украинский политолог Владимир Фесенко в интервью Times of Ukraine.
«Нам нужен договор о прекращении войны. К сожалению, шансы на подписание такого договора в ближайшее время, по моему мнению, минимальны», — говорит эксперт.
Он подчеркнул, что Россия не хочет прекращать войну и выдвигает Украине такие условия прекращения войны, которые для нас не приняты. Поэтому Фесенко призвал украинцев готовиться к продолжению войны.
«Я говорю неоптимистичные вещи, но нам нужно набраться терпения. В ближайшем месяце завершение войны не будет. Нам нужно пройти еще одно испытание, очень серьезное испытание. Но я думаю, что переговорный процесс, который сейчас переживает очередную попытку, это не последняя попытка, но будет дальше», — говорит политолог.
Эксперт прогнозирует, что через некоторое время, вероятно, в следующем году будут более реалистичные попытки выйти на завершение войны. Сейчас к переговорам не готов Путин.
«Сейчас врага нужно остановить. Если врага не остановить — мира не будет», — уверен Фесенко.
Ранее Мария Берлинская дала неутешительный прогноз по стабильному перемирию — по ее мнению, шансы не превышают 30%.