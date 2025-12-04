Трамп обрадован переговорами в Москве, но в Сенате его радости не разделяют: заявления

Сенат / © pixabay.com

Президент США Дональд Трамп обрадован результатам переговоров своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с представителями РФ 2 декабря. Впрочем, американские сенаторы менее довольны, ведь считают, что диктатор Владимир Путин продолжает медлить.

Об этом чиновники США заявили во время слушания по похищению украинских детей, сообщили Новости.LIVE.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм подчеркнул, что ни одно мирное соглашение между Украиной и Россией не может быть поддержано США - без гарантий возвращения всех незаконно вывезенных украинских детей. По его словам, это вопрос, который также нуждается в диалоге между Киевом и Москвой.

"Я готов двигаться вперед и дать шанс миру, но есть вещи, по которым не может быть компромиссов. И дети - именно такая вещь", - подчеркнул он.

Демократка Эми Клобучар также заявила, что вопрос возвращения детей является ключевым элементом в любом переговорном процессе. Они, подчеркнула сенатор, не должны стать "пешками войны". Кроме того, она выступила против оккупации России земель Украины.

"Мы должны иметь справедливый мир, чтобы Украина была защищена и снова могла стать успешной страной, и чтобы безопасность была обеспечена миротворческими силами, и чтобы где бы ни были проведены границы, последнее, что нам нужно, это чтобы Россия получила территорию, которой у нее сейчас даже нет", - заявила Клобучар.

В свою очередь, сенатор Ричард Блументаль заявил, что Путин продолжает пытаться выиграть время.

"Путин дальше медлит и блокирует, выигрывая время для дальнейших атак и убийств украинских гражданских в их домах, больницах и школах", - подчеркнул он и назвал это "военным преступлением и зверством".

По его словам, важно принять санкции против РФ, ведь они "единственный способ ударить кувалдой по Китаю и другим странам, которые подпитывают Россию".

Как сообщалось, сенаторы США заявили об отсутствии коммуникации с Белым домом по поводу мирных переговоров по Украине. В частности, демократ Джин Шахин говорит, что узнает о переговорном процессе только со СМИ. По ее словам, обнародованные сейчас планы по урегулированию войны «неадекватны».

Напомним, Трамп назвал встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле «достаточно хорошей». Впрочем, пока неизвестно, каков будет ее результат. По его словам, "фюрер" Путин вроде бы хочет покончить с войной. Мол, "таким было впечатление" его представителей во время встречи в Москве.

