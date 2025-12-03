Переговоры США и РФ 2 декабря. / © Associated Press

Реклама

Накануне в Москве состоялась встреча российских чиновников, диктатора Владимира Путина и представителей США – спецпосланника Стива Виткоффа и бизнесмена, зятя Дональда Трампа – Джареда Кушнера. Впрочем, пока нет никаких признаков прорыва в мирных переговорах по Украине.

Существует, по меньшей мере, две основные причины, почему российский президент-диктатор не уступает, пишет Sky News.

Издание отмечает, что представителей американского президента в столице РФ встретили скорее как туристов, а не участников мирных переговоров. Чиновники США получили полное VIP-обслуживание: был кортеж из аэропорта, обед в ресторане со звездой Мишлен и прогулка по Красной площади.

Реклама

"Они наконец-то взялись за дело в Кремле спустя более шести часов после прибытия в Россию. На тот момент уже было понятно: единственное, ради чего они приехали в Москву - согласие Кремля на их последний мирный план - им не предлагалось", - говорится в статье.

Sky News отмечает, что традиционно Путин обвинил во всем Европу. Именно она, по словам диктатора, блокирует мирный процесс, выдвигая требования, неприемлемые для России. Автор материала отмечает: там, где была враждебность к Европе, к американцам было только гостеприимство. Это, констатирует он, "часть российской стратегии", которая состоит в том, чтобы дистанцировать США от союзников по НАТО и вернуть Вашингтон в сторону Москвы.

Путин верит, что победа за ним

Российская Федерация хочет вернуться к 28-пунктному плану, уступившему ее требованиям. Москва считает, мол, имеет на это право из-за того, что происходит на поле боя.

Не случайно, пишет издание, накануне визита делегации США в Москву Россия объявила о якобы захвате Покровска. Именно этот город был и остается ключевой стратегической целью агрессора в Донецкой области.

Реклама

"Это было послание, призванное утвердить доминирование России и, как следствие, ужесточить ее требования, а не ослабить их", - говорится в статье.

Путин верит в общие интересы США и РФ

Sky News замечает: по всей вероятности, Владимир Путин не чувствует необходимости идти на компромисс, потому что считает, что Москва и Вашингтон хотят одного и того же - более тесных отношений между странами, которые могут произойти только после окончания войны.

"Легко понять, почему. Снова и снова в этом процессе США по умолчанию занимают позицию, которая способствует Москве. То, как продолжаются эти переговоры, является лишь последним примером. Через Киев американцы заставляют украинцев приезжать к ним - сначала в Женеву, потом во Флориду. Что же касается Москвы, то тут все надолго. любой аудиенцией с Путиным”, – пишет автор издания.

Такие действия, считают в Sky News, создают впечатление, что когда дело доходит до России, США предпочитают успокаивать, а не давить.

Реклама

Напомним, после встречи представителей США и Путина в Кремле заявили о «конструктивном и полезном» разговоре. Впрочем, заявил представитель диктатора Юрий Ушаков, некоторые наработки США могут быть приемлемыми для РФ, но часть вызывает резкую критику. Также, подчеркнул он, стороны договорились не разглашать детали переговоров.

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио заявил о «прогрессе» в достижении мира между Украиной и РФ. Впрочем, цель еще не достигнута, объяснил он. По его словам, "только Путин может положить конец этой войне на стороне России".