Трамп втішений переговорами у Москві, але в Сенаті його радості не поділяють: заяви

Сенат / © pixabay.com

Реклама

Президент США Дональд Трамп втішений результатами переговорів своїх представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з представниками РФ 2 грудня. Втім, американські сенатори менш задоволені, адже вважають, що диктатор Володимир Путін продовжує зволікати.

Про це посадовці США заявили під час слухання щодо викрадення українських дітей, повідомили Новини.LIVE.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголосив, що жодна мирна угода між Україною та Росією не може бути підтримана США без гарантій повернення всіх незаконно вивезених українських дітей. З його слів, це питання, яке також потребує діалогу між Києвом і Москвою.

Реклама

"Я готовий рухатися вперед і дати шанс миру, але є речі, щодо яких не може бути компромісів. І діти — саме така річ", — наголосив він.

Демократка Емі Клобучар також заявила, що питання повернення дітей є ключовим елементом у будь-якому переговорному процесі. Вони, наголосила сенаторка, не повинні стати “пішаками війни”. Окрім того, вона виступила проти окупації Росії земель України.

“Ми маємо мати справедливий мир, щоб Україна була захищена і знову могла стати успішною країною, і щоб безпека була забезпечена миротворчими силами, і щоб де б не були проведені межі, останнє, що нам потрібно, це щоб Росія отримала територію, якої у неї зараз навіть немає", - заявила Клобучар.

Своєю чергою, сенатор Річард Блументаль заявив, що Путін далі намагається виграти час.

Реклама

“Путін далі зволікає і блокує, виграючи час для подальших атак та вбивств українських цивільних у їхніх домівках, лікарнях і школах", - наголосив він та назвав це "воєнним злочином і звірством".

За його словами, важливо ухвалити санкції проти РФ, адже вони є "єдиний спосіб вдарити кувалдою по Китаю та інших країнах, які підживлюють Росію".

Як повідомлялося, сенатори США заявили про відсутність комунікації з Білим домом щодо мирних переговорів по Україні. Зокрема, демократка Джин Шахін каже, що дізнається про переговорний процес лише зі ЗМІ. За її словами, оприлюднені наразі плани щодо врегулювання війни є «неадекватними».

Нагадаємо, Трамп назвав зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з диктатором РФ Володимиром Путіним у Кремлі «досить хорошою». Втім, поки невідомо, яким буде її результат. З його слів, “фюрер” Путін начебто хоче покласти край війні. Мовляв, “таким було враження” його представників під час зустрічі в Москві.

Реклама