Кремль наполягає на таємних переговорах із США: що це означає для мирних пропозицій

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Кремлівські чиновники, зокрема і «фюрер» Володимир Путін, далі публічно відмовляються обговорювати результати зустрічі із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, наголошують американські фахівці, перший заступник голови Комітету російської Державної думи з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, мовляв, РФ проводить переговори із США «конфіденційно», щоб запобігти «тиску» зовнішніх сил на переговори.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков також підтвердив це. Мовляв, Москва проводитиме переговори «мовчки», бо стверджує він, діалог матиме успіх, якщо буде приватним. Представник Кремля заявив, мовляв, сподівається, що Вашингтон дотримуватиметься бажання РФ і також не розголошуватиме інформацію про переговори.

«Раніше ISW оцінювала, що Кремль готується утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США та Росії 2 грудня, щоб приховати відхилення Росією мирної пропозиції США та України», — підсумували в Інституті.

Нагадаємо, видання Sky News писало про те, що існує кілька причин, чому Володимир Путін не погоджується на останній мирний план. Зокрема, РФ хоче повернутися до 28-пунктного проєкту угоди, який відповідає вимогам Москви. У Кремлі вважають, що начебто мають на це право через те, що відбувається на полі бою.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч його представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі була «досить хорошою». Втім, поки невідомо, яким буде її результат.

Реклама