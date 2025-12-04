ТСН у соціальних мережах

На Києвом з’явився загадковий білий дим: що відомо (відео)

У ДСНС кажуть, що повідомлень про пожежу не надходило.

На Києвом з’явився загадковий білий дим / © скриншот з відео

У Києві 2 грудня спалахнула пожежа. У Мережі публікують кадри білого диму, який піднімається над будівлею в районі вулиці Закревського на Троєщині.

Цю ситуацію для ТСН.ua прокоментували у Державній службі з надзвичайних ситуацій Києва.

У ДСНС Києва кажуть, що на лінію 101 не надходило повідомлень про пожежу у цьому районі.

«Поки невідомо, що саме горить. Можливо, у Мережі опублікували старе відео або це не пожежа», — розповіли столичні надзвичайники.

Не виключено, що в районі вулиці Закревського виник порив на тепломережі, і у повітря піднімається пара від окропу.

До слова, 2 грудня у Києві спалахнула квартира на вулиці Мінській. У ДСНС повідомили про займання на восьмому поверсі. На місці працювали рятувальники.

