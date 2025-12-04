- Дата публікації
На Києвом з’явився загадковий білий дим: що відомо (відео)
У ДСНС кажуть, що повідомлень про пожежу не надходило.
У Києві 2 грудня спалахнула пожежа. У Мережі публікують кадри білого диму, який піднімається над будівлею в районі вулиці Закревського на Троєщині.
Цю ситуацію для ТСН.ua прокоментували у Державній службі з надзвичайних ситуацій Києва.
У ДСНС Києва кажуть, що на лінію 101 не надходило повідомлень про пожежу у цьому районі.
«Поки невідомо, що саме горить. Можливо, у Мережі опублікували старе відео або це не пожежа», — розповіли столичні надзвичайники.
Не виключено, що в районі вулиці Закревського виник порив на тепломережі, і у повітря піднімається пара від окропу.
До слова, 2 грудня у Києві спалахнула квартира на вулиці Мінській. У ДСНС повідомили про займання на восьмому поверсі. На місці працювали рятувальники.