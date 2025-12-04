Подвиг пілота F-16: як вдалося вивести винищувач з-під інтенсивного ракетного вогню

F-16 / © Associated Press

Підполковник Вільям Паркс Повітряних сил США був нагороджений медаллю "Срібна зірка" — третьою за значимістю військовою нагородою країни. Відзнаку присуджено за дії під час місії 27 березня цього року на Близькому Сході, де Паркс протягом 15 хвилин здійснював маневри винищувачем F-16, щоб ухилитися від інтенсивного ракетного вогню противника.

Про це пише видання Business Insider.

Місія, що проходила у зоні відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), була частиною операції, спрямованої на придушення протиповітряної оборони противника (SEAD), що збігається з кампанією військових по бомбардуванням хуситів у Ємені.

Паркс, як командувач групою, свідомо розмістив свій літак у зоні дії засобів ППО, які захищали "столицю супротивника". Це рішення дозволило іншим літакам знищити об'єкти з виробництва балістичних ракет.

Протягом 15 хвилин винищувач F-16 зазнавав шквалу ракет та зенітної артилерії. Паркс провів свій літак через серію маневрів із високим G-навантаженням та застосував засоби протидії, у той час як боєприпаси вибухали поблизу.

Нагородний лист зазначає, що Паркс, маючи критично низький запас палива, оперативно скоординував екстрену дозаправку. Його дії допомогли запобігти потенційній втраті двох літаків (його та його веденого) через брак палива.

Дії підполковника Паркса мали значний вплив на результати операції:

Парксу приписують перехоплення шести одиниць зброї, що загрожували авіаносцю USS Harry S. Truman, а також п'яти ракет класу "земля-повітря", націлених на його F-16.

Пілот продемонстрував інноваційне використання зброї, застосувавши дешеві ракети з лазерним наведенням та застарілі ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder для знищення ворожих цілей. Це дозволило заощадити США понад 25 мільйонів доларів на витратах на боєприпаси.

Застосування AIM-9M Sidewinder у цьому зіткненні стало першим успішним бойовим випадком за три десятиліття.

На церемонії нагородження генерал Кен Вілсбах, начальник штабу ВПС, наголосив, що "Срібна зірка" є рідкісною нагородою, і за всю історію ВПС її було отримано менше 100 разів.