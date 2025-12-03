Постачання зброї Україні не зупиниться: Рютте зробив попередження РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ключ до успіху на мирних переговорах — посилення позицій Києва через безперервну військову допомогу та жорсткі санкції проти агресора.​

Про це Рютте сказав під час пресконференції за підсумками ради Україна-НАТО 3 грудня.

За його словами, якщо переговори затягнуться без результату, тиск на Росію забезпечать дві речі: постійний потік озброєнь до України (завдяки США та Європі) та дієві економічні обмеження.

«Якщо мирний процес займе надто багато часу або не дає результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян — зробити дві речі. Одна з них — переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї до України триватиме. Саме це й відбувається сьогодні завдяки США та європейцям. А по-друге, переконатися, що економічні санкції діють, щоб вони були ефективними», — заявив генсек Альянсу в Брюсселі.​

Рютте підкреслив, що союзники вже координують закупівлі за програмою PURL і на 2026 рік.

Нагадаємо, європейські лідери переконані, що Кремль прагне воювати далі. Серед них — президент Фінляндії Александер Стубб.