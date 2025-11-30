Таємний рейс "Руслана": український літак перевіз ізраїльську ППО до Грузії

Український «Руслан» перевіз ізраїльскі ЗРК до Грузії / © скриншот з відео

Користувачі соцмереж та авіаційні трекери зафіксували незвичний маршрут українського вантажного гіганта. Літак Ан-124 «Руслан» здійснив переліт з Ізраїлю до Грузії зі специфічним вантажем на борту — системами протиповітряної оборони ізраїльського виробництва. Офіційні джерела обох країн поки що не коментували цю операцію.

Про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на OSINT-дослідників.

Деталі рейсу та вантажу

Інформація про перевезення з’явилася завдяки пильним спостерігачам у соціальній мережі X. Військовий оглядач оприлюднив кадри з ізраїльського аеропорту «Бен-Гуріон» у Тель-Авіві. На відео та фото чітко видно процес завантаження військової техніки у черево українського «Руслана».

Завантаження літака Ан-124 в аеропорту «Бен Гуріон». Фото: X/Arab Military

Експерти ідентифікували вантаж як три пускові установки зенітно-ракетного комплексу Spyder. Сервіси моніторингу польотів підтвердили, що після вильоту з Ізраїлю борт попрямував до Кавказу і приземлився в міжнародному аеропорту «Тбілісі».

Що відомо про ЗРК Spyder

Варто зазначити, що Грузія вже знайома з цією зброєю. Ще у 2008 році країна придбала у ізраїльської компанії Rafael одну батарею системи Spyder-SR. Це мобільний всепогодний комплекс, здатний знищувати літаки, крилаті ракети та безпілотники на відстані до 20 км.

У 2020 році з’являлася інформація про плани Грузії модернізувати та відремонтувати ці системи. Можливо, нинішній рейс пов’язаний саме з завершенням цих робіт або ж із закупівлею нових модифікацій, хоча публічних заяв про нові контракти не було.

Маршрут польоту «Руслана» з Тель-Авів до Тбілісі 28 листопада. Джерело: ADS-B Exchange

Аналітики звернули увагу на шасі машин, які потрапили в кадр.

«Судячи з колісної бази машин на оприлюднених фото — 6×6, Ан-124 перевіз три пускові установки ЗРК Spyder-SR або MR», — зазначають у профільному виданні.

Версія MR має розширений радіус дії і здатна вражати цілі на відстані до 40 км.

Нагадаємо, ЗСУ тестують нову зброю для протидії КАБам. Українські військові знайшли способи протидії одній із найскладніших загроз на фронті.