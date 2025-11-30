ЗСУ тестують нову зброю для протидії КАБам: у Генштабі розкрили деталі

Заступник начальника Генштабу бригадний генерал Олексій Шевченко / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Збройні Сили України активно працюють над тим, щоб нівелювати перевагу ворога у повітрі, зокрема у застосуванні КАБів та нових типів ударних дронів. Під час наради з розвитку спроможностей, яку провів заступник начальника Генштабу бригадний генерал Олексій Шевченко, було озвучено обнадійливі дані щодо посилення української ППО.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протидія КАбам та реактивним дронам

Російські окупанти постійно намагаються вдосконалювати свої засоби нападу, проте українські захисники знаходять ефективні відповіді. У Генштабі офіційно підтвердили, що зараз тестується нове озброєння, спеціально призначене для протидії керованим авіабомбам (КАБ).

Реклама

Ба більше, результати цієї роботи вже відчутні на полі бою. Тільки за три осінні місяці зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили близько 100 ворожих авіабомб, що раніше вважалося надскладним завданням.

Також ворог почав застосовувати нові швидкісні безпілотники. Зафіксовано запуск 138 реактивних дронів типу «Герань». Попри їхню швидкість, українська протиповітряна оборона успішно перехопила та знищила більшість із них.

Ставка на роботів та інновації

Умови сучасної війни вимагають масштабування безпілотних систем. На нараді обговорили впровадження новітніх видів озброєння, серед яких:

ударні БпЛА;

дрони-перехоплювачі (для боротьби з розвідувальними крилами ворога);

наземні роботизовані комплекси та бойові модулі.

Окрему увагу приділили засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ), які є критично важливими для захисту позицій.

Реклама

У підсумку зустрічі, бригадний генерал Олексій Шевченко наголосив на головному критерії впровадження нових технологій.

«Впровадження і масштабування інновацій ефективне тоді, коли при цьому зростають спроможності наших військ», — підкреслив заступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, Росія працює цілодобово над нарощуванням озброєння. В ГУР попередили, що росіяни шаленими темпами штампують КАБи.