Подвиг пилота F-16: как удалось вывести истребитель из-под интенсивного ракетного огня

F-16 / © Associated Press

Подполковник Уильям Паркс Воздушных сил США был награжден медалью "Серебряная звезда" - третьей по значимости военной наградой страны. Награда присуждена за действия во время миссии 27 марта этого года на Ближнем Востоке, где Паркс в течение 15 минут совершал маневры истребителем F-16, чтобы уклониться от интенсивного ракетного огня противника.

Об этом пишет издание Business Insider.

Миссия, проходившая в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM), была частью операции, направленной на подавление противовоздушной обороны противника (SEAD), совпадающую с кампанией военных по бомбардировкам хуситов в Йемене.

Паркс как командующий группой сознательно разместил свой самолет в зоне действия средств ПВО, защищавших "столицу противника". Это решение позволило другим самолетам уничтожить объекты по производству баллистических ракет.

В течение 15 минут истребитель F-16 подвергался шквалу ракет и зенитной артиллерии. Паркс провел свой самолет через серию маневров с высокой G-нагрузкой и применил средства противодействия, в то время как боеприпасы взрывались поблизости.

Наградное письмо отмечает, что Паркс, имея критично низкий запас топлива, оперативно скоординировал экстренную дозаправку. Его действия помогли предотвратить потенциальную потерю двух самолетов (его и его ведомого) из-за нехватки топлива.

Действия подполковника Паркса оказали значительное влияние на результаты операции:

Парксу приписывают перехват шести единиц оружия, угрожавших авианосцу USS Harry S. Truman, а также пяти ракет класса "земля-воздух", нацеленных на его F-16.

Пилот продемонстрировал инновационное использование оружия, применив дешевые ракеты с лазерной наводкой и устаревшие ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для уничтожения враждебных целей. Это позволило сэкономить США более 25 миллионов долларов на расходах на боеприпасы.

Применение AIM-9M Sidewinder в этом столкновении стало первым успешным боевым случаем за три десятилетия.

На церемонии награждения генерал Кен Уилсбах, начальник штаба ВВС, отметил, что "Серебряная звезда" является редкой наградой, и за всю историю ВВС она была получена менее 100 раз.