Подвиг пилота F-16: как удалось вывести истребитель из-под интенсивного ракетного огня
Пилот F-16 Уильям Паркс был награжден медалью "Серебряная звезда" за то, что 15 минут совершал экстремальные маневры, уклоняясь от ракетного огня противника.
Подполковник Уильям Паркс Воздушных сил США был награжден медалью "Серебряная звезда" - третьей по значимости военной наградой страны. Награда присуждена за действия во время миссии 27 марта этого года на Ближнем Востоке, где Паркс в течение 15 минут совершал маневры истребителем F-16, чтобы уклониться от интенсивного ракетного огня противника.
Об этом пишет издание Business Insider.
Миссия, проходившая в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM), была частью операции, направленной на подавление противовоздушной обороны противника (SEAD), совпадающую с кампанией военных по бомбардировкам хуситов в Йемене.
Паркс как командующий группой сознательно разместил свой самолет в зоне действия средств ПВО, защищавших "столицу противника". Это решение позволило другим самолетам уничтожить объекты по производству баллистических ракет.
В течение 15 минут истребитель F-16 подвергался шквалу ракет и зенитной артиллерии. Паркс провел свой самолет через серию маневров с высокой G-нагрузкой и применил средства противодействия, в то время как боеприпасы взрывались поблизости.
Наградное письмо отмечает, что Паркс, имея критично низкий запас топлива, оперативно скоординировал экстренную дозаправку. Его действия помогли предотвратить потенциальную потерю двух самолетов (его и его ведомого) из-за нехватки топлива.
Действия подполковника Паркса оказали значительное влияние на результаты операции:
Парксу приписывают перехват шести единиц оружия, угрожавших авианосцу USS Harry S. Truman, а также пяти ракет класса "земля-воздух", нацеленных на его F-16.
Пилот продемонстрировал инновационное использование оружия, применив дешевые ракеты с лазерной наводкой и устаревшие ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для уничтожения враждебных целей. Это позволило сэкономить США более 25 миллионов долларов на расходах на боеприпасы.
Применение AIM-9M Sidewinder в этом столкновении стало первым успешным боевым случаем за три десятилетия.
На церемонии награждения генерал Кен Уилсбах, начальник штаба ВВС, отметил, что "Серебряная звезда" является редкой наградой, и за всю историю ВВС она была получена менее 100 раз.