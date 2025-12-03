Путін зриває усі домовленості: в ISW викрили справжню стратегію і приховані сигнали Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор-президент Росії Володимир Путін відхилив мирну пропозицію США та України під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня. «Фюрер» навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, після переговорів помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що делегації обговорили «кілька варіантів» мирного врегулювання, але не дійшли згоди щодо «компромісного плану». З його слів, сторони не обговорювали «конкретні формулювання чи конкретні пропозиції», а — «сутність» документів, які США «подали Москві деякий час тому».

З його слів, делегації Вашингтона і Москви домовилися не розголошувати суть переговорів. Це, наголошують в ISW, свідчить про те, що Кремль планує утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі, щоб заплутати відхилення Росією мирної пропозиції США та України.

«Високопоставлені кремлівські чиновники, зокрема Путін, послідовно відхиляють 28-пунктний мирний план та його наступні версії від моменту його першого повідомлення в середині листопада, оскільки запропоновані документи не враховували всі максималістські воєнні вимоги Росії», — йдеться у звіті.

Зазначається, перед цією зустріччю NBC з посиланням на російського чиновника повідомило: Моква не піде на компроміс щодо території в Донецькій та Луганській областях, обмежень щодо військових ЗСУ, а також визнання США та Європи окупації української території. Натомість, з його слів, РФ готова бути гнучкою щодо «другорядних питань» — замороження російських активів у Європі.

Аналітики зауважують, що Кремль активізував свої зусилля з когнітивної війни, спрямованої на зображення перемоги Росії в Україні як неминучої напередодні зустрічі США та Росії 2 грудня. «Фюрер» Путін навіть провів зустріч з російськими військовими командирами, під час якої хизувався нібито успіхами свого війська на полі бою. Зокрема, начебто захопленням Покровська, Мирнограда, Вовчанська та Куп’янська. Втім, і Київ, і російські мілблогери спростували ці твердження.

В ISW переконані, цими заявами Кремль намагався створити інформаційні зусилля перед зустріччю Путіна з делегацією, яку прислав президент США Дональд Трамп.

Окрім того, Путін заявив, що військове командування має забезпечити російські війська «всім необхідним» для зимових операцій, маючи на увазі, що Росія готова продовжувати бойові дії для досягнення своїх цілей у військовому плані.

Американські фахівці пояснюють, що теорія перемоги диктатора Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що російська армія зможе нескінченно продовжувати просування, перешкоджати ЗСУ повертати будь-яку територію, переживати підтримку України Заходом та здатність Києва протистояти агресії Росії і зрештою виграти війну на виснаження.

«Збільшені претензії Путіна на поле бою є частиною його ширших зусиль, спрямованих на переконання Заходу, що Росія може пережити Україну, таким чином, щоб Україна та Захід мали погодитися з російськими вимогами зараз під час переговорів», — констатують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 2 грудня до Москви прибули спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа, ексстарший радник американського лідера Джаред Кушнер. Втім, перед початком переговорів політикам США влаштували прогулянку столицею — повз універмаг ЦУМ з вітринами, заваленими розкішними західними товарами, що порушують санкції. Так, Кремль демонстрував очевидне багатство, стабільність і безпеку Москви — столиці, яка не помітила, що йде війна.

Вже перед початком зустрічі Путін сказав Віткоффу, що «дуже радий» його бачити. Натомість спецпредставник США назвав Москву «чудовим містом» і сказав, що йому сподобалася «прекрасна прогулянка» столицею РФ.