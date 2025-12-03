Путин срывает все договоренности: в ISW разоблачили настоящую стратегию и скрытые сигналы Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор-президент России Владимир Путин отклонил мирное предложение США и Украины на встрече с американской делегацией в Москве 2 декабря. «Фюрер» вряд ли согласится на какие-либо компромиссы, кроме своих первоначальных военных целей.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, после переговоров помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что делегации обсудили «несколько вариантов» мирного урегулирования, но не пришли к согласию относительно «компромиссного плана». По его словам, стороны не обсуждали «конкретные формулировки или конкретные предложения», а «сущность» документов, которые США «представили Москве некоторое время назад».

По его словам, делегации Вашингтона и Москвы договорились не разглашать суть переговоров. Это, подчеркивают в ISW, говорит о том, что Кремль планирует воздержаться от публичного обсуждения результатов встречи, чтобы запутать отклонение Россией мирного предложения США и Украины.

«Высокопоставленные кремлевские чиновники, в частности Путин, последовательно отклоняют 28-пунктный мирный план и его последующие версии с момента его первого сообщения в середине ноября, поскольку предложенные документы не учитывали все максималистские военные требования России», — говорится в отчете.

Отмечается, что перед этой встречей NBC со ссылкой на российского чиновника сообщило: Моква не пойдет на компромисс по территории в Донецкой и Луганской областях, ограничениям военных ВСУ, а также признанию США и Европы оккупации украинской территории. Зато, по его словам, РФ готова быть гибкой по «второстепенным вопросам» — заморозке российских активов в Европе.

Аналитики отмечают, что Кремль активизировал свои усилия по когнитивной войне, направленной на изображение победы России в Украине как неизбежной в преддверии встречи США и России 2 декабря. «Фюрер» Путин даже провел встречу с российскими военными командирами, во время которой якобы кичился успехами своего войска на поле боя. В частности, вроде бы захватом Покровска, Мирнограда, Волчанская и Купянская. Впрочем, и Киев, и российские милблогеры опровергли эти утверждения.

В ISW убеждены, что этими заявлениями Кремль пытался создать информационные усилия перед встречей Путина с делегацией, которую прислал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Путин заявил, что военное командование должно обеспечить российские войска «всем необходимым» для зимних операций, имея в виду, что Россия готова продолжать боевые действия для достижения своих целей в военном плане.

Американские специалисты объясняют, что теория победы диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что российская армия сможет бесконечно продолжать продвижение, препятствовать ВСУ возвращать любую территорию, переживать поддержку Украины Западом и способность Киева противостоять агрессии России и выиграть войну на выигрыш.

«Увеличенные претензии Путина на поле боя являются частью его более широких усилий, направленных на убеждение Запада, что Россия может пережить Украину таким образом, чтобы Украина и Запад должны были согласиться с российскими требованиями сейчас во время переговоров», — констатируют в Институте изучения войны.

Напомним, 2 декабря в Москву прибыли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, эксстарший советник американского лидера Джаред Кушнер. Впрочем, перед началом переговоров политикам США устроили прогулку по столице — мимо универмага ЦУМ с витринами, заваленными роскошными западными товарами, нарушающими санкции. Да, Кремль демонстрировал очевидное богатство, стабильность и безопасность Москвы — столицы, которая не заметила, что идет война.

Уже перед началом встречи Путин сказал Виткоффу, что «очень рад» его видеть. Спецпредставитель США назвал Москву «прекрасным городом» и сказал, что ему понравилась «прекрасная прогулка» по столице РФ.