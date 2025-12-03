У США зробили тривожну заяву про фінансову підтримку України

Марко Рубіо. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки не зможуть “нескінченно” фінансово підтримувати Україну. Мовляв, це не є реалістичним.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News.

"У деяких людей є ідея, що наша політика має полягати в тому, щоб нескінченно фінансувати Україну, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не співвідноситься з реальністю. Так не буде. Ми давно про це говоримо", - наголосив американський посадовець.

З його слів, «не можна надавати підтримку в таких обсягах і масштабах». Адміністрація Білого дому «давно про це говорить», додав Рубіо.

Він також наголосив на тому, що вважає нереалістичним, щоб Росія продовжувала війну ще чотири-п’ять років.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США більше не дадуть грошей Україні. Він акцентував на тому, що Штати більше не беруть участі у війні в Україні «у фінансовому плані», а лише продають зброю НАТО. З його слів, припинення війни в Україні «нелегке» та «безладне».