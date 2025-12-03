Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ (фото, відео)

Дрон / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Невідомі дрони у ніч проти 3 грудня атакували нафтобазу у Дмитрівці Тамбовської області Росії. Очевидці зняли на відео пожежу, яка виникла через атаку.

Про це повідомили телеграм-канали та підтвердили у російській владі.

Під дронову атаку потрапила Нікіфоровська нафтобаза АО «Тамбовнєфтєпродукт» у Тамбовській області.Очільник регіону Євген Первищов заявив, що на нафтобазі стався спалах після падіння уламків БпЛА.

Реклама

«На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили та засоби», — написав Первищов у Мережі.

«У Тамбовській області була знищена нафтобаза росіян», — повідомив водночас керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Пожежа на нафтобазі в Тамбовській області після атаки / © Exilenova+

Дата публікації 08:13, 03.12.25 Кількість переглядів 5 Наслідки атаки на нафтобазу в Тамбовській області зняли на відео

До слова, за даними Bloomberg, минулого місяця Україна здійснила рекордні 14 атак безпілотниками на стратегічну нафтову інфраструктуру Росії, що є історичним максимумом. Ця хвиля включала щонайменше чотири атаки на нафтоналивні комплекси в Чорному морі та вибухи на танкерах, які перевозили російську нафту.