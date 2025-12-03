ТСН у соціальних мережах

Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ (фото, відео)

Російська влада говорить про спалах на нафтобазі в Тамбовській області, тоді як українська сторона заявляє про знищення об’єкта.

Ірина Лаб'як
Дрон

Дрон / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Невідомі дрони у ніч проти 3 грудня атакували нафтобазу у Дмитрівці Тамбовської області Росії. Очевидці зняли на відео пожежу, яка виникла через атаку.

Про це повідомили телеграм-канали та підтвердили у російській владі.

Під дронову атаку потрапила Нікіфоровська нафтобаза АО «Тамбовнєфтєпродукт» у Тамбовській області.Очільник регіону Євген Первищов заявив, що на нафтобазі стався спалах після падіння уламків БпЛА.

«На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили та засоби», — написав Первищов у Мережі.

«У Тамбовській області була знищена нафтобаза росіян», — повідомив водночас керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Пожежа на нафтобазі в Тамбовській області після атаки / © Exilenova+

Пожежа на нафтобазі в Тамбовській області після атаки / © Exilenova+

До слова, за даними Bloomberg, минулого місяця Україна здійснила рекордні 14 атак безпілотниками на стратегічну нафтову інфраструктуру Росії, що є історичним максимумом. Ця хвиля включала щонайменше чотири атаки на нафтоналивні комплекси в Чорному морі та вибухи на танкерах, які перевозили російську нафту.

