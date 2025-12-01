- Дата публікації
В Дагестані прогримів вибух після атаки невідомих безпілотників: з’явилося відео
Неподалік місця вибуху в Каспійську розташований суднобудівний завод «Дагдизель».
В ніч проти 1 грудня у Дагестані, в місті Каспійську, прогримів вибух після атаки невідомих безпілотників.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вночі у регіоні була оголошена загроза дронів.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, днями у Грозному ударні дрони влучили по військовій частині полку «Ахмат-Північ». Варто зазначити, що полк Росгвардії «Ахмат-Північ» є одним з підрозділів, задіяних у війні проти України.