У Грозному ударні дрони влучили по військовій частині полку "Ахмат-Північ"
Полк Росгвардії «Ахмат-Північ» є одним із підрозділів, задіяних у війні проти України.
Байсангурівський район міста Грозний у Чечні атакували безпілотні літальні апарати.
Про це повідомив моніторинговий ресурс Exilenova+ у Telegram.
Ціль атаки — військова частина, де дислокується полк Росгвардії «Ахмат-Північ».
За наявними даними, дрони влучили по території військового об’єкта. Наразі деталі щодо наслідків, руйнувань та можливих втрат уточнюються.
Полк «Ахмат-Північ» є одним із підрозділів, задіяних у війні проти України.
Нагадаємо, у Росії Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) підтвердив атаку дронів на свої будівлі у Новоросійську в ніч проти 25 листопада. Через удар пошкоджено адміністративну будівлю на морському нафтовому терміналі.