Третій удар за пів року: дрони атакували завод у Чебоксарах

У Чебоксарах Чуваської республіки РФ атаковано завод, який працює на армію РФ.

Атака дронів на РФ

Атака дронів на РФ / © ТСН.ua

Невідомі дрони 26 листопада атакували російські Чебоксари. Попередньо, БпЛА поцілили у підприємство АТ «ВНДІР-Прогрес».

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA.

Деталі

У ніч проти 26 листопада мешканці столиці Чувашії міста Чебоксар повідомляли про численні вибухи. Глава Чуваської республіки РФ Олег Ніколає підтвердив атаку на регіон.

ASTRA геолокувала відео очевидців з місця атаки та подальших пожеж у Чебоксарах і дійшла висновку, що дрони потрапили до АТ «ВНДІР-Прогрес» на вул. Яковлєва, 4.

Атака на Чебоксари

Атака на Чебоксари

Як відомо, «ВНДІР-Прогрес» входить до складу виробничого об’єднання «АБС Електро». Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, електронних модулів, радіоелектронної продукції.

Зокрема, на ньому виробляють адаптивні антенні решітки «Комета» — ці компоненти використовуються в дронах Shahed, ракетах «Іскандер-К», керованих авіабомбах та іншій високоточній зброї, якою Росія регулярно атакує Україну.

Нагадаємо, що завод у Чебоксарах був уражений 9 червня. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це — дуже жирна ціль. Також стало відомо, що російський «Прогрес» навіть припинив роботу на невизначений термін.

Також об’єкт був атакований 5 липня. У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, а результати уточнюються.

ЗСУ наголошують: удари по об’єктах російського ВПК продовжуватимуться.

