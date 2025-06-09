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- Війна
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ЗСУ вдарили по заводу "Прогрес" у Чебоксарах: деталі від Генштабу
У Чебоксарах підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу.
У ніч на 9 червня ЗСУ уразили потужності АТ «ВНИИР-Прогресс» ТОВ «АБС Електро», що у місті Чебоксари на території Чуваської республіки, РФ. Це об’єкт воєнно-промислового комплексу противника, виробник навігаційного обладнання.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антен «Комета», які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.
«Результати ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Обмеження на роботу аеропортів (план «Ковер») застосувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.
«Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію російської федерації, триватимуть до повного її припинення проти України», — зазначають у Генштабі ЗСУ.
Завод «Прогрес» — важлива ціль
Як зазначили в РНБО, атакований у ніч проти 9 червня російський завод «Прогрес» у Чебоксарах — це дуже жирна ціль. Він задіяний в циклі ракетобудування, включно з «Іскандерами»
«Щось невідоме прилетіло по заводу „Прогрес“ у Чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з „Іскандер“, — написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Він зазначив, що саме на цьому заводі росіяни виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки — від самохідних гаубиць до ракетних комплексів «Іскандер». Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль.
Завод «Прогрес» забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі збирання. Також він виготовляє модулі типу «Комета». Це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу. Такі модулі ворог використовує в оперативно-тактичних ракетах «Іскандер-М», крилатих ракетах типу «Калібр», Х-101, Х-69, планувальних авіабомбах, безпілотниках «Орлан-10», «Ланцет», у нових дронах «Шахед».
«Дуже жирна ціль», — наголосив керівник ЦПД.
Він додав, що «Прогрес» припиняє роботу на невизначений термін.
Нагадаємо, вранці 9 червня стало відомо, що невідомі дрони вразили завод АО «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах РФ. Підприємство зупинило роботу.