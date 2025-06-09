сплачують власники земельних ділянок

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Податок на землю в Україні обов’язково мають платити землевласники та постійні землекористувачі. Його справляють у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Однак звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян.

На підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:

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особи з інвалідністю першої та другої групи

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

пенсіонери (за віком)

ветерани війни

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Наразі також звільнені від сплати земельного податку власники ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцеперебуванням земельної ділянки на підставі даних Державного земельного кадастру, Державного реєстру прав на нерухоме майно та надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про суми сплати земельного податку. Своєю чергою, фізичні особи повинні сплатити земельний податок протягом 60 днів від дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів України для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

Як повідомив заступник очільника Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, податкова ставка становитиме 5%, до того ж стягуватиметься додатковий 5% військовий збір. Ця вимога стосуватиметься операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи від їх використання отримують резиденти України.

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