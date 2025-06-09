ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1104
Час на прочитання
2 хв

Земельний податок 2025 — хто може не сплачувати

Земельний податок є складовою частиною податку на майно. Цей податок сплачують власники, користувачі та орендарі земельних ділянок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Податок сплачують власники земельних ділянок

сплачують власники земельних ділянок

Податок на землю в Україні обов’язково мають платити землевласники та постійні землекористувачі. Його справляють у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Однак звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій громадян.

На підставі пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються:

  • особи з інвалідністю першої та другої групи

  • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

  • пенсіонери (за віком)

  • ветерани війни

  • фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Наразі також звільнені від сплати земельного податку власники ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцеперебуванням земельної ділянки на підставі даних Державного земельного кадастру, Державного реєстру прав на нерухоме майно та надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про суми сплати земельного податку. Своєю чергою, фізичні особи повинні сплатити земельний податок протягом 60 днів від дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів України для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

Як повідомив заступник очільника Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, податкова ставка становитиме 5%, до того ж стягуватиметься додатковий 5% військовий збір. Ця вимога стосуватиметься операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи від їх використання отримують резиденти України.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie