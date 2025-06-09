платят владельцы земельных участков

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Налог на землю в Украине должны платить землевладельцы и постоянные землепользователи. Его производят в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Однако освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан.

На основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

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лица с инвалидностью первой и второй группы

физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет

пенсионеры (по возрасту)

ветераны войны

физические лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы

В настоящее время также освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.

Начисление земельного налога физическим лицам осуществляют налоговые органы по местонахождению земельного участка на основании данных Государственного земельного кадастра, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и направляют или вручают лично плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговые уведомления-решения о суммах уплаты земельного налога. В свою очередь, физические лица должны уплатить земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Напомним, правительство утвердило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и ряд других законодательных актов Украины для введения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

Как сообщил заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, налоговая ставка будет составлять 5%, к тому же будет взиматься дополнительный 5% военный сбор. Это требование касается операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы от их использования получают резиденты Украины.

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