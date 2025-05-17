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Украинцы должны уплатить налоги за свое жилье: какие сроки
Налог не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый дополнительный квадратный метр площади сверх установленного предела.
Украинцам до 1 июля 2025 года отправят квитанции с уведомлением о необходимости уплатить налог на недвижимость. Оплату нужно осуществить владельцами больших квартир и домов.
Об этом идет речь в материале издания OBOZ.UA.
Размер налога определяется местной радой, и именно в местный бюджет он и перечисляется. Согласно Налоговому кодексу существует предельная ставка — она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на январь предыдущего года.
Во многих городах установлена максимальная ставка. Оплачивать нужно за «лишние» квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья.
«Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм налога на недвижимое имущество, отличительное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, направляемые налогоплательщику, должны содержать по каждому из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в частности, но не исключительно, информацию об адресе местонахождение объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площади, ставках и предоставленные физическим лицам льготы по уплате налога», — говорится в сообщении Государственной налоговой службы одной из областей.
Общая площадь жилья учитывается для расчета налогов, а не только жилая площадь. Кроме того, если квартира принадлежит нескольким владельцам (например, супругам), то налоговая норма применяется к каждому из них индивидуально. Например, если общая площадь квартиры составляет 100 квадратных метров, но она разделена поровну между мужем и женой, они будут облагаться налогом только в случае, если их доля превышает установленную норму (например, 60 квадратных метров на каждого).
Освобожденные от налога на недвижимость владельцы жилья или домов меньшей указанной площади, а также те граждане, жилье которых было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.
Ранее сообщалось, что с 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Все детали читайте в материале.