ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1025
Время на прочтение
2 мин

Белецкий о дезинформации с фронта: "Все боятся докладывать плохие новости"

Дезинформация о ситуации на фронте может идти как снизу — от командиров на местах, так и сверху — от высшего военного командования.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрей Белецкий

Командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий

Время от времени в информационном пространстве появляются прямо противоположные сообщения якобы с одного направления фронта. Причина таких разногласий — человеческое нежелание сообщать плохие новости начальству.

Об этом рассказал командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью «Бутусов Плюс».

Военный объяснил, что есть офицеры, которые рассказывают журналистам о критической ситуации на фронте, а старшему начальнику докладывают совершенно другое.

«Есть офицеры, которые пишут вам, журналистам: “У нас критическая ситуация, нам дали безумные задачи“ и так далее. Но этот же офицер час назад доложил старшему начальнику совершенно другое. Врал о существовании позиций, которых уже три дня или пять дней нет. Не сообщил, что он фактически потерял управление в такой-то роте, а такая-то рота имеет ноль пехотинцев. Не потому, что там их всех убили — кто-то болен, кто-то в СЗЧ — всякое бывает», — рассказал Белецкий.

Он отметил, что дальше такая ложь распространяется в разные стороны. И такая дезинформация может идти как снизу — от командиров на местах, так и сверху — от высшего военного командования.

«Это пронизывающая все система действует в две стороны. Откуда берутся лживые доклады, например старшего начальника? Потому что он, когда тебе нарезал [задачу — ред.], сказал, что вот здесь — линия боестолкновения, а она не здесь. Он на основе чего это сделал? На основе слов комбрига, который здесь был. А тот — на основе донесения комбата. Оно в две стороны работает», — отметил военный.

По его словам, объяснение этому простое — никто не хочет быть тем, кто принес плохие известия.

«Все боятся сообщать плохие новости. Нравится ли мне снимать трубку военной связи и говорить какие-нибудь неприятные вещи? Мне не нравится. У меня есть ощущение, что я же командир 3-й штурмовой, у меня есть собственное понимание. Не нравится. Снял, доложил, объяснил, дал предложение. Большинство ситуаций можно решить», — добавил Андрей Белецкий.

Напомним, Белецкий назвал новое наступление россиян «ковылянием инвалида». По его словам, действия россиян на фронте мало похожи на организованную кампанию, что свидетельствует об истощении оккупационной армии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie