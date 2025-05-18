Белецкий о дезинформации с фронта: "Все боятся докладывать плохие новости"

Командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий

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Время от времени в информационном пространстве появляются прямо противоположные сообщения якобы с одного направления фронта. Причина таких разногласий — человеческое нежелание сообщать плохие новости начальству.

Об этом рассказал командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью «Бутусов Плюс».

Военный объяснил, что есть офицеры, которые рассказывают журналистам о критической ситуации на фронте, а старшему начальнику докладывают совершенно другое.

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«Есть офицеры, которые пишут вам, журналистам: “У нас критическая ситуация, нам дали безумные задачи“ и так далее. Но этот же офицер час назад доложил старшему начальнику совершенно другое. Врал о существовании позиций, которых уже три дня или пять дней нет. Не сообщил, что он фактически потерял управление в такой-то роте, а такая-то рота имеет ноль пехотинцев. Не потому, что там их всех убили — кто-то болен, кто-то в СЗЧ — всякое бывает», — рассказал Белецкий.

Он отметил, что дальше такая ложь распространяется в разные стороны. И такая дезинформация может идти как снизу — от командиров на местах, так и сверху — от высшего военного командования.

«Это пронизывающая все система действует в две стороны. Откуда берутся лживые доклады, например старшего начальника? Потому что он, когда тебе нарезал [задачу — ред.], сказал, что вот здесь — линия боестолкновения, а она не здесь. Он на основе чего это сделал? На основе слов комбрига, который здесь был. А тот — на основе донесения комбата. Оно в две стороны работает», — отметил военный.

По его словам, объяснение этому простое — никто не хочет быть тем, кто принес плохие известия.

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«Все боятся сообщать плохие новости. Нравится ли мне снимать трубку военной связи и говорить какие-нибудь неприятные вещи? Мне не нравится. У меня есть ощущение, что я же командир 3-й штурмовой, у меня есть собственное понимание. Не нравится. Снял, доложил, объяснил, дал предложение. Большинство ситуаций можно решить», — добавил Андрей Белецкий.

Напомним, Белецкий назвал новое наступление россиян «ковылянием инвалида». По его словам, действия россиян на фронте мало похожи на организованную кампанию, что свидетельствует об истощении оккупационной армии.