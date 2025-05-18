Білецький про дезінформацію з фронту: "Всі бояться доповідати погані новини"

Командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

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Час від часу в інформаційному просторі з’являються прямо протилежні повідомлення нібито з одного напрямку фронту. Причина таких розбіжностей — людське небажання повідомляти погані новини керівництву.

Про це розповів командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю «Бутусов Плюс».

Військовий пояснив, що є офіцери, які розповідають журналістам про критичну ситуацію на фронті, а старшому начальнику доповідають абсолютно інше.

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«Є офіцери, які пишуть вам, журналістам: „У нас критична ситуація, нам дали безумні задачі“ і так далі. Але цей же самий офіцер годину тому доповів старшому начальнику абсолютно інше. Набрехав про існування позицій, яких вже три дні чи п’ять днів немає. Не повідомив, що він фактично втратив керування в такій-то роті, а така-то рота має нуль піхотинців. Не тому, що там їх всіх вбили — хтось хворий, хтось в СЗЧ — всяке буває», — розповів Білецький.

Він зауважив, що далі така брехня поширюється в різні сторони. І така дезінформація може йти як знизу — від командирів на місцях, так і зверху — від вищого військового командування.

«Це система, яка пронизує все, діє у дві сторони. Звідки беруться брехливі доповіді, наприклад, старшого начальника? Тому що він, коли тобі нарізав [задачу — ред.], сказав, що ось тут — лінія боєзіткнення, а вона не тут. Він на основі чого це зробив? На основі комбрига, який тут був. А той — на основі донесення комбата. Воно у дві сторони працює», — зазначив військовий.

За його словами, пояснення цьому просте — ніхто не хоче бути тим, хто приніс погані звістки.

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«Всі бояться доповідати погані новини. Чи подобається мені знімати слухавку військового зв’язку і говорити якісь неприємні речі? Мені не подобається. У мене є відчуття, що я ж командир 3-ї штурмової, у мене є власне розуміння. Не подобається. Зняв, доповів, пояснив, дав пропозицію. Більшість ситуацій можна вирішити», — додав Андрій Білецький.

Нагадаємо, Білецький назвав новий наступ росіян «ковилянням інваліда». За його словами, дії росіян на фронті мало схожі на організовану кампанію, що свідчить про виснаження окупаційної армії.