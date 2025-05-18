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Зеленський та перша леді прибули на інавгураційну месу Папи Римського
На площу Святого Петра у Ватикані прибувають світові лідери: Володимир Зеленський прибув разом з дружиною.
Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули на інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані.
Крім Зеленського, запрошені і інші світові лідери — президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем’єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і голова Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн. На заході також будуть присутні багато європейських королівських осіб, зокрема король Іспанії Феліпе і королева Летиція.
Нагадаємо, у Ватикані, сьогодні, 18 травня, розпочалась церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV.
8 травня 267-м Папою Римським кардинали-виборці обрали 69-річного американця Роберта Френсіса Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV.
Звертаючись до натовпу на площі Святого Петра після обрання Папа Лев XIV віддав шану покійному понтифіку Франциску, закликаючи натовп пам’ятати спадщину його попередника.