Інтронізація Папи Лева XIV 18 травня: як відбувається урочиста меса

Папа Римський / © Associated Press

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У Ватикані розпочинається церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV. Його офіційно введуть на посаду під час меси на площі Святого Петра.

Під час церемонії новому Папі вручать традиційні символи влади — палій та перстень рибалки.

На церемонію прибувають світові лідери / © Associated Press

На месу, що відбудеться на площі Святого Петра, прибудуть понад 200 високопоставлених гостей. Серед них — очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, британський принц Едвард, представники королівської родини Іспанії, віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент Аргентини Хав’єр Мілей, президент Ізраїлю Ісаак Герцог та президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський прибув до Ватикана / © Associated Press

Папа Римський / © Associated Press

Нагадаємо, кардинал Роберт Превоcт став новим Папою Римським і прийняв сан під ім’ям Лев XIV. Лев XIV — перший представник США на святому престолі. Йому 69 років, він народився у Чикаго.

69-річний кардинал став першим американським понтифіком, очоливши Римо-католицьку церкву, що налічує 1,4 млрд вірян.

8 травня новообраний Папа виголосив з балкона базиліки святого Петра свою першу промову.

Звернувшись до юрби італійською мовою, понтифік сказав: «Мир усім вам. Найдорожчі брати й сестри, це перше вітання воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам, усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами».

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Напередодні 133 кардинали з усього світу зібралися у Римі, щоб обрати наступного понтифіка після смерті Папи Римського Франциска, який помер у Великодній понеділок, 21 квітня.