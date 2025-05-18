ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
660
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, чи зустрінеться Папа Римський із Зеленським

У Ватикані, за даними медіа, планується перша приватна зустріч нового Папи Римського з президентом України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Папа Римський

Папа Римський / © Getty Images

Сьогодні, 18 травня, Папа Римський приватно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання Skynews.

«Папа проведе приватну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вдень», — пише медіа.

Нагадаємо, понтифік висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що наразі тривають.

«Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують», — заявив Папа Лев XIV.

Він також припустив, що Ватикан може бути місцем проведення мирних переговорів.

Напередодні Зеленський вперше поговорив телефоном з новим Папою Римським Левом XIV. За її підсумками український лідер повідомив, що розмова була дуже теплою і разом з тим «дуже предметною». Зокрема піднімалося питання українських полонених і викрадених дітей, поверненню яких може посприяти Ватикан.

Зазначимо, сьогодні, 18 травня, Папа Лев XIV офіційно вступив на посаду: на церемонії були присутні Зеленські.

У своїй першій промові понтифік говорив про єдність Церкви й сказав, що хоче служити вірянам через любов і єдність.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie