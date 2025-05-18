Стало відомо, чи зустрінеться Папа Римський із Зеленським

Папа Римський / © Getty Images

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Сьогодні, 18 травня, Папа Римський приватно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання Skynews.

«Папа проведе приватну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вдень», — пише медіа.

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Нагадаємо, понтифік висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що наразі тривають.

«Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують», — заявив Папа Лев XIV.

Він також припустив, що Ватикан може бути місцем проведення мирних переговорів.

Напередодні Зеленський вперше поговорив телефоном з новим Папою Римським Левом XIV. За її підсумками український лідер повідомив, що розмова була дуже теплою і разом з тим «дуже предметною». Зокрема піднімалося питання українських полонених і викрадених дітей, поверненню яких може посприяти Ватикан.

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Зазначимо, сьогодні, 18 травня, Папа Лев XIV офіційно вступив на посаду: на церемонії були присутні Зеленські.

У своїй першій промові понтифік говорив про єдність Церкви й сказав, що хоче служити вірянам через любов і єдність.