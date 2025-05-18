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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Перша проповідь Папи Римського: що він сказав

Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка і проголосив свою першу проповідь, що закликає до любові та єдності.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Папа Римський

Папа Римський / © Associated Press

У Ватикані сьогодні, 18 травня, відбулася урочиста меса з нагоди інтронізації нового Папи Римського Лева XIV, яка є офіційним сходженням на Святий престол. Папа Римський з’явився перед публікою в білому автомобілі, стоячи у відкритому люку і вітаючи присутніх.

У своїй першій промові він говорив про єдність Церкви й сказав, що хоче служити вірянам через любов і єдність.

«У наш час ми все ще бачимо надто багато розбіжностей, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, забобонами, страхом перед відмінністю та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших», — сказав він.

Він також закликав до світу, де «панує мир».

«Це місіонерський дух, який повинен надихати нас, не замикатися у своїх малих групах і не почуватися вищими за світ», — додав Папа.

Наприкінці проповіді Папа Лев XIV передав традиційне благословення «місту і світу».

Нагадаємо, 69-річний кардинал Роберт Превос, родом із Чикаго, став першим американським понтифіком і прийняв сан під ім’ям Лев XIV. Його долю вирішили 133 кардинали з усього світу, обравши його Папою Римським після смерті Папи Римського Франциска, якого не стало 21 квітня. Попередній понтифік довго хворів перед смертю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
420
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