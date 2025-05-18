Суп «Лебеніє»: рецепт смачної турецької страви / © Credits

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Цей суп особливо популярний у регіонах Східної Анатолії та південно-східної Туреччини. У перекладі з турецької «lezzetli» означає «смачний», а назва «Lebenîye» походить від слова «leben» — тобто кисломолочний продукт, що натякає на йогуртову основу супу. Тож як приготувати цей ситний та вершковий суп розповіли на сторінці Aytens Kitchen.

Інгредієнти

Основа

Рис ½ склянки

Вода 1,5 л

Варений нут 1,5 склянки

Для заправки

Натуральний йогурт 2 склянки

Яєчний жовток 1 шт.

Пшеничне борошно 1 ст. л

Лимонний сік ½ шт.

Фрикадельки

Мелене яловиче чи бараняче м’ясо 250 г

Середня цибуля 1 шт.

Сіль

Чорний перець

Для смаження

Рослинна олія

Вершкове масло

Сушена м’ята

Приготування

У великій каструлі закип’ятіть 1,5 л води. Додайте промитий рис і варіть до готовності (приблизно 12–15 хв). Змішайте фарш, терту цибулю, сіль та перець. Сформуйте маленькі фрикадельки — розміром з волоський горіх. Відкладіть їх у холодильник на 10–15 хв для стабільності форми. До готового рису додайте варений нут (можна використовувати консервований, промитий від рідини). Доведіть до легкого кипіння. У глибокій мисці змішайте йогурт, жовток, борошно та лимонний сік. Збийте вінчиком до однорідності.

Додайте кілька ложок гарячого бульйону з каструлі, щоб «темперувати» заправку (це запобігатиме згортанню яєць). Після цього влийте суміш у суп, постійно помішуйте. На окремій пательні розігрійте олію та обсмажте фрикадельки до рум’яної скоринки. Додайте вершкове масло, всипте м’яту — це створить апетитний аромат. Додайте фрикадельки до супу, перемішайте. Варіть ще 5–7 хв на малому вогні. За потреби долийте трохи гарячої води, щоб досягти бажаної консистенції. Посоліть. Подавайте суп гарячим, посипаним додатковою м’ятою чи свіжою зеленню. Ідеально смакує з лавашем або домашнім хлібом.

Поради

Якщо у вас немає нуту, його можна замінити на консервовану білу квасолю.

Для легшого варіанту — смажені фрикадельки можна запекти у духовці.

Сушена м’ята — це характерний інгредієнт для турецьких супів, але її можна замінити на свіжу чи чебрець.

Цей суп — приклад того, як традиційна кухня може поєднувати користь і смак. Він обов’язково стане новим фаворитом на вашій кухні. І не дивуйтеся, якщо гості проситимуть добавки — від «Лебеніє» складно відмовитися.