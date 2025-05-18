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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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229
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У Харківському ТЦК помер мобілізований: яка версія поліції

У Харківському ТЦК загинув мобілізований, триває розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Харківському ТЦК помер чоловік

У Харківському ТЦК помер чоловік

У Харківському ТЦК 12 травня чоловік вчинив самогубство. Він вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Додається, що з метою перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

Слід зауважити, що близькі загиблого не вірять у версію, озвучену правоохоронцями. Вони покладають провину за смерть чоловіка на працівників ТЦК. За словами друзів, Олексія двічі викрадали, щобільше — застосовували до нього фізичне насильство та погрожували розправою.

Раніше жителька Світловодська Кіровоградської області поскаржилася у соцмережах на силову мобілізацію. За її словами, ТЦК посеред вулиці влаштували «полювання» на її батька.

Як розповіла дівчина, співробітники ТЦК побили її батька та намагалися посадити його до «буса» попри його непридатність.

На кадрах, які оприлюднила жителька Світловодська, можна побачити, як люди у формі військовослужбовців і правоохоронців намагаються підняти з землі чоловіка в цивільному.

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Дата публікації
Кількість переглядів
229
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