У Харківському ТЦК помер мобілізований: яка версія поліції

У Харківському ТЦК помер чоловік

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У Харківському ТЦК 12 травня чоловік вчинив самогубство. Він вистрибнув з вікна.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти”, — йдеться у повідомленні.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Додається, що з метою перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

Слід зауважити, що близькі загиблого не вірять у версію, озвучену правоохоронцями. Вони покладають провину за смерть чоловіка на працівників ТЦК. За словами друзів, Олексія двічі викрадали, щобільше — застосовували до нього фізичне насильство та погрожували розправою.

Раніше жителька Світловодська Кіровоградської області поскаржилася у соцмережах на силову мобілізацію. За її словами, ТЦК посеред вулиці влаштували «полювання» на її батька.

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Як розповіла дівчина, співробітники ТЦК побили її батька та намагалися посадити його до «буса» попри його непридатність.

На кадрах, які оприлюднила жителька Світловодська, можна побачити, як люди у формі військовослужбовців і правоохоронців намагаються підняти з землі чоловіка в цивільному.