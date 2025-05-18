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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Холодяка — позаду": синоптикиня потішила прогнозом погоди

Наступного тижня в Україні очікується потепління.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Весняний ліс, потепління

В Україні очікується потепління / © УНІАН

Похолодання в Україні добігає кінця. Нарешті українці можуть витягати з шаф літній гардероб, адже літо почнеться трохи раніше, ніж показує календар. Якою буде погода наступного тижня 19—25 травня, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Все! Холодяка — позаду. Ще, звичайно, свіжувате повітря, проте нахабних нещодавніх +6+9 градусів не буде», — заспокоїла Діденко.

За її прогнозом, у понеділок-вівторок, 19–20 травня температура повітря в Україні очікується стриманою, +12+18 градусів. Але вже 21–22 травня стовпчики термометрів нарешті стрибнуть вгору.

«Градуси підуть вгору, лише 23–24 травня на заході та півночі вискочить, як Пилип з конопель, короткочасне похолодання. Проте атмосфера дасть йому, похолоданню, дзвінкого щибля в ніс і знову від 25–26 травня тепло розіллється синоптичною приємністю усією Україною», — розповіла синоптикиня.

Вона додала, що літо вже поспішає до України і розпочнеться на кілька днів раніше календарного.

«З наступного понеділка, з 26-го травня, можна нарешті починати бурчати, що вже спекотно і нема чим дихати», — попередила Діденко.

Втім, попри потепління, дощі «втримають стабільну позицію», і в країні переважатиме волога погода.

«Завтра, 19-го травня, в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. Подекуди гримітимуть грози! У східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду», — зауважила синоптикиня.

Найвища температура у понеділок очікується на сході та півдні, +15+22 градуси, найнижча — у західних областях, +9+14 градусів. У більшості областей України протягом дня +14+18 градусів.

У Києві 19-го травня вночі та вранці буде без опадів, але вдень у понеділок дощитиме. Протягом дня температура повітря в столиці становитиме +14+16 градусів.

«Надалі в Києві тепло-тепліше, лише 24-го травня, у наступну суботу, короткочасне похолодання, а далі знову буде вже тепла погода», — потішила прогнозом Наталка Діденко.

Нагадаємо, погода в Україні не припиняє дивувати. Замість очікуваного тепла у травні 2025 року вдарили холод, нічні заморозки, а подекуди випав сніг. Але синоптики прогнозують, що після 20 травня температура повітря стане помітно вищою в багатьох областях України.

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