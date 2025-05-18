"Холодяка — позади": синоптик порадовала прогнозом погоды

В Украине ожидается потепление / © УНИАН

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Похолодание в Украине подходит к концу. Наконец-то украинцы могут вытаскивать из шкафов летний гардероб, потому что лето начнется чуть раньше, чем показывает календарь. Какой будет погода на следующей неделе 19—25 мая, сообщила синоптик Наталка Диденко.

«Все! Холодяка – позади. Еще, конечно, воздух свежеватый, однако наглых недавних +6+9 градусов не будет», — успокоила Диденко.

По ее прогнозу, в понедельник-вторник, 19–20 мая, температура воздуха в Украине ожидается сдержанной, +12+18 градусов. Но уже 21–22 мая столбики термометров наконец прыгнуть вверх.

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«Градусы пойдут вверх, только 23–24 мая на западе и севере выскочит, как Филипп из конопли, кратковременное похолодание. Однако атмосфера даст ему, похолоданию, звонкий щелчок по носу и снова с 25–26 мая тепло разольется синоптическим удовольствием по всей Украине», — рассказала синоптик.

Она добавила, что лето уже спешит в Украину и начнется на несколько дней раньше календарного.

«Со следующего понедельника, с 26 мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко и нечем дышать», — предупредила Диденко.

Впрочем, несмотря на потепление, дожди «удержат стабильную позицию», и в стране будет преобладать влажная погода.

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«Завтра, 19 мая, в Украине пройдут дожди разной интенсивности. Кое-где прогремят грозы! В восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду», — отметила синоптик.

Самая высокая температура в понедельник ожидается на востоке и юге +15+22 градуса, самая низкая — в западных областях +9+14 градусов. В большинстве областей Украины в течение дня 14+18 градусов.

В Киеве 19 мая ночью и утром будет без осадков, но днем в понедельник будет дождь. В течение дня температура воздуха в столице составит +14+16 градусов.

«В дальнейшем в Киеве тепло-теплее, только 24 мая, в следующую субботу, кратковременное похолодание, а дальше снова будет уже теплая погода», — порадовала прогнозом Наталка Диденко.

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Напомним, погода в Украине не перестает удивлять. Вместо ожидаемого тепла в мае 2025 ударили холод, ночные заморозки, а кое-где выпал снег. Но синоптики прогнозируют, что после 20 мая температура воздуха станет заметно выше во многих областях Украины.