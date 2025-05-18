В Украину идет потепление: когда ждать погодных изменений в мае

Май не радует теплом / © Associated Press

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Погода в Украине не перестает удивлять. Вместо ожидаемого тепла в мае 2025 года ударили холод, ночные заморозки, а кое-где выпал снег.

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Вместо ожидаемого тепла в мае 2025 года неожиданно ударили заморозки. Более того, в части областей даже шел снег. И хотя первая половина мая уже подходит к концу, погода пока больше напоминает начало весны, чем переход к лету.

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Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в воскресенье, 18 мая, в западной части страны пройдут днем умеренные дожди, местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый.

Температура воздуха днем поднимется до +9…+14 °С, на Буковине и Закарпатье +12…+17 °С.

В северных областях Украины днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, днем возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +13… +18 °С.

В центральных регионах страны в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +19 °С.

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В южных областях и в Крыму днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

В восточных областях ночью пройдут умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом днем на западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +14…+19°С.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что потепление ожидается только после 20 мая.

Представитель «Укргидрометцентра» Наталья Птуха объяснила, что такое резкое похолодание в мае обусловлено поступлением холодной воздушной массы из северных широт.

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«Можем сказать, что такая прохладная погода, которая сейчас наблюдается, связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт. Просто сейчас такая циркуляция атмосферных процессов, что у нас постоянно есть воздушные потоки с северных широт и продолжает поступать вот этот прохладный воздух», — сказала Птуха.

По ее данным, в ближайшие несколько дней Украина все еще будет находиться в поле слабо пониженного атмосферного давления. Он будет несколько испытывать колебания. Также в воздушных просторах над нашей территорией до сих пор царит прохладный влажный воздух.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз по погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладнее, а июль и август — очень теплыми.