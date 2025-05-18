Почему РФ опять пугает мир ядерным оружием: в ISW объяснили, возможен ли удар

Владимир Путин

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Несмотря на очередные ядерные угрозы Кремля, Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или в других местах.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что 17 мая заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что «все враги России, которые выдвигают ультиматумы на переговорах, должны помнить, что мирные переговоры не всегда приводят к прекращению боевых действий, и что неудачные переговоры могут даже привести к более участниками».

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Заявление Медведева является завуалированной угрозой возможного применения Россией ядерного оружия, введения российских союзных войск в войну или даже российских нападений на Европу. Угроза Медведева является частью рефлексивной кампании по контролю России, направленной на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к принятию требований России по капитуляции Украины», — отмечают аналитики.

ISW продолжает считать, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие или нападет на государства НАТО.

В ISW также отметили, что российские официальные лица не имеют четкого понимания того, где пролегают фактические «красные линии» Кремля.

Напомним, во время постоянного заседания Совбеза по ядерному сдерживанию Владимир Путин объявил новые принципы применения ядерного оружия.

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В частности, глава Кремля заявил, что ядерная триада остается важнейшей гарантией безопасности России и ее граждан. РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии.

«Мы оставляем за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника союзного государства. С президентом Беларуси все эти вопросы согласованы», — заявил Путин.