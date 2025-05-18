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Потери России: Генштаб обновил данные по состоянию на 18 мая
Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За прошедшие сутки было ликвидировано более 1000 человек.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 38 артсистем.
Об этом сегодня, 18 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 973 730 (+1130) человек
танков — 10832 (+1)
боевых бронированных машин — 22557 (+4)
артиллерийских систем — 27980 (+38)
РСЗО — 1387 (+1)
средства ПВО — 1167
самолетов — 372
вертолетов — 336
БпЛА оперативно-тактического уровня — 36385 (+107)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 48900 (+91)
специальная техника — 3892
Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.