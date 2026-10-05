ВСУ уничтожили безумное количество врагов и техники: потери России на 5 октября

Российские солдаты / © Associated Press

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Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 542 720 военных, в том числе 2 020 человек — за последние сутки.

Об этом 5 октября сообщил Генштаб.

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Общие потери

танки — 12 393 (+2 — за последние сутки)

боевые бронированные машины — 25 487 (+4)

артиллерийские системы — 50 733 (+47)

РСЗО — 2 182 (+3)

средства ПВО — 1 688 (+2)

самолеты — 443

вертолеты — 356

наземные робототехнические комплексы — 2 859 (+22)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 548 095 (+1 855)

крылатые ракеты — 5 126

корабли / катера — 35

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 157 985 (+727)

специальная техника — 4 793 (+5)

Напомним, во время успешной операции «Вивальди» украинские военные уже деоккупировали примерно 125–140 квадратных километров территории, нанося врагу рекордные потери.

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