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- Украина
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ВСУ уничтожили безумное количество врагов и техники: потери России на 5 октября
Российские войска за минувшие сутки понесли серьезные потери на поле боя.
Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 542 720 военных, в том числе 2 020 человек — за последние сутки.
Об этом 5 октября сообщил Генштаб.
Общие потери
танки — 12 393 (+2 — за последние сутки)
боевые бронированные машины — 25 487 (+4)
артиллерийские системы — 50 733 (+47)
РСЗО — 2 182 (+3)
средства ПВО — 1 688 (+2)
самолеты — 443
вертолеты — 356
наземные робототехнические комплексы — 2 859 (+22)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 548 095 (+1 855)
крылатые ракеты — 5 126
корабли / катера — 35
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 157 985 (+727)
специальная техника — 4 793 (+5)
Напомним, во время успешной операции «Вивальди» украинские военные уже деоккупировали примерно 125–140 квадратных километров территории, нанося врагу рекордные потери.