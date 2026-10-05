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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ уничтожили безумное количество врагов и техники: потери России на 5 октября

Российские войска за минувшие сутки понесли серьезные потери на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Российские солдаты

Российские солдаты / © Associated Press

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 542 720 военных, в том числе 2 020 человек — за последние сутки.

Об этом 5 октября сообщил Генштаб.

Общие потери

  • танки — 12 393 (+2 — за последние сутки)

  • боевые бронированные машины — 25 487 (+4)

  • артиллерийские системы — 50 733 (+47)

  • РСЗО — 2 182 (+3)

  • средства ПВО — 1 688 (+2)

  • самолеты — 443

  • вертолеты — 356

  • наземные робототехнические комплексы — 2 859 (+22)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 548 095 (+1 855)

  • крылатые ракеты — 5 126

  • корабли / катера — 35

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 157 985 (+727)

  • специальная техника — 4 793 (+5)

Напомним, во время успешной операции «Вивальди» украинские военные уже деоккупировали примерно 125–140 квадратных километров территории, нанося врагу рекордные потери.

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