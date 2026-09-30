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Армия РФ несет самые масштабные потери с 2022 года: разведка Британии ошарашила цифрами
Украинский Генштаб зафиксировал рекордные 2090 потерь врага за сутки.
Российская армия обновила исторический антирекорд по количеству суточных потерь на фронте. Британская разведка назвала главную причину столь резкого роста числа погибших и раненых оккупантов.
Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
28 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил о 2090 потерях российской армии за сутки. Речь идет о погибших и раненых военнослужащих. Это явилось самым высоким суточным показателем потерь РФ с начала полномасштабной войны.
До этого в 2024 году трижды фиксировались суточные потери российских войск, превышавшие 2000 человек. Еще один высокий показатель — 1960 потерь — зафиксировали 16 сентября 2026 года.
Британская разведка связывает сохранение высокого уровня потерь с продолжением Россией интенсивных боевых действий на отдельных направлениях фронта.
«Уровень потерь остается высоким с лета, что, вероятно, связано с сохранением Россией высокой интенсивности боевых действий в районе „пояса крепостей“, особенно вблизи украинского укрепленного района Доброполье», — говорится в заявлении британской разведки.
К слову, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Силы обороны обезвредили 10 660 российских военных убитыми и ранеными, имея важные успехи на Лиманском направлении в рамках операции «Вивальди». Самые интенсивные бои также продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.