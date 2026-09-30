Армия РФ несет самые масштабные потери с 2022 года: разведка Британии ошарашила цифрами

Потери российской армии / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российская армия обновила исторический антирекорд по количеству суточных потерь на фронте. Британская разведка назвала главную причину столь резкого роста числа погибших и раненых оккупантов.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

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28 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил о 2090 потерях российской армии за сутки. Речь идет о погибших и раненых военнослужащих. Это явилось самым высоким суточным показателем потерь РФ с начала полномасштабной войны.

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До этого в 2024 году трижды фиксировались суточные потери российских войск, превышавшие 2000 человек. Еще один высокий показатель — 1960 потерь — зафиксировали 16 сентября 2026 года.

Британская разведка связывает сохранение высокого уровня потерь с продолжением Россией интенсивных боевых действий на отдельных направлениях фронта.

«Уровень потерь остается высоким с лета, что, вероятно, связано с сохранением Россией высокой интенсивности боевых действий в районе „пояса крепостей“, особенно вблизи украинского укрепленного района Доброполье», — говорится в заявлении британской разведки.

К слову, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Силы обороны обезвредили 10 660 российских военных убитыми и ранеными, имея важные успехи на Лиманском направлении в рамках операции «Вивальди». Самые интенсивные бои также продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.

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