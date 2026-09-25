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- Украина
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Пьют собственную мочу и раздевают своих 200-х: в батальоне "Свобода" рассказали о голоде в армии РФ
Из-за тотального перерезания логистических путей и отсутствия снабжения российские штурмовики вынуждены выживать на одной банке тушенки от дрона, пьют собственные отходы и забирают экипировку у уничтоженных приспешников.
На переднем крае фронта русские оккупационные войска оказались в критическом положении из-за отсутствия логистики и провизии. Вражеские штурмовики вынуждены употреблять собственные отходы жизнедеятельности, чтобы не умереть от жажды, и снимать амуницию с ликвидированных приспешников.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал сержант батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Владислав Первухин.
По его словам, из-за эффективной работы украинских сил оккупанты полностью отрезаны от нормального обеспечения. Чтобы сохранить жизнь, захватчики предпринимают крайние меры и мародерство.
«Им периодически доносят что-то птичками разного формата — будь то крыльями или FPV. Но это, условно, одна FPV на два дня: пол литра воды и, может, банка какой-то тушенки», — отметил Первухин.
Сержант НГУ добавил, что за неимением элементарных вещей и воды вражеские бойцы пьют собственные отходы, одеваются в гражданскую одежду, найденную в заброшенных домах местных жителей, а также забирают экипировку и оружие из тел убитых российских военнослужащих.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года российская армия потеряла около 260-270 тысяч военнослужащих, несмотря на минимальные территориальные достижения.