Оккупанты приварили сарай на танк / © скриншот с видео

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На переднем крае фронта русские оккупационные войска оказались в критическом положении из-за отсутствия логистики и провизии. Вражеские штурмовики вынуждены употреблять собственные отходы жизнедеятельности, чтобы не умереть от жажды, и снимать амуницию с ликвидированных приспешников.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал сержант батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Владислав Первухин.

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По его словам, из-за эффективной работы украинских сил оккупанты полностью отрезаны от нормального обеспечения. Чтобы сохранить жизнь, захватчики предпринимают крайние меры и мародерство.

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«Им периодически доносят что-то птичками разного формата — будь то крыльями или FPV. Но это, условно, одна FPV на два дня: пол литра воды и, может, банка какой-то тушенки», — отметил Первухин.

Сержант НГУ добавил, что за неимением элементарных вещей и воды вражеские бойцы пьют собственные отходы, одеваются в гражданскую одежду, найденную в заброшенных домах местных жителей, а также забирают экипировку и оружие из тел убитых российских военнослужащих.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года российская армия потеряла около 260-270 тысяч военнослужащих, несмотря на минимальные территориальные достижения.

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