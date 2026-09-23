- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия потеряла четверть миллиона человек на фронте: Зеленский в ООН шокировал мир ценой наступления Путина
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН озвучил колоссальные потери российской армии и сравнил их с населением десятков стран мира.
Несмотря на огромные человеческие потери, российская армия смогла захватить чуть более тысячи квадратных километров украинской территории в этом году. Украинским военным уже удалось успешно освободить значительную часть этих земель.
Об истинной цене российского наступления и амбициях кремлевского диктатора заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 23 сентября.
Безумные потери за каждый километр
«Россия является страной, которая уже имеет 17 миллионов квадратных километров собственной земли и без украинской территории», — подчеркнул глава государства.
Ради захвата дополнительной тысячи квадратных километров Владимир Путин готов пожертвовать огромным количеством своих солдат. За каждый такой километр российский лидер платит жизнями 248 человек.
«Кто-то до сих пор думает, что он умен и рассудителен?» — эмоционально обратился президент к собравшимся делегатам.
Только за восемь месяцев текущего года российская армия потеряла 248 тысяч 964 солдата убитыми и тяжелоранеными на поле боя. У Украины есть соответствующее видеоподтверждение для каждого из этих случаев гибели оккупантов.
Потери, превышающие население целых стран
«Это не просто статистика, это реальные люди, и у нас есть целый архив видео с беспилотников», — рассказал Владимир Зеленский.
На этих записях отчетливо видны тысячи российских военных, гибнущих в зонах активных боевых действий.
Такую ситуацию украинский лидер прямо назвал настоящим безумием.
«Они все равно продолжают идти туда умирать, потому что именно этого хочет Путин», — отметил политик в своей речи.
Для лучшего понимания масштабов трагедии президент привел показательное сравнение с другими государствами. Оказывается, что 21 страна мира имеет меньшее население, чем общее количество потерь российских войск только за последние восемь месяцев.
«Двадцать одна страна в мире имеет меньшее население, чем количество российских войск, потерянных всего за восемь месяцев», — подчеркнул президент.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы украинские военные на фронте теряют примерно 27 000 убитыми и ранеными ежемесячно. Польский премьер предположил, что «с такой тенденцией зима в Украине действительно может быть катастрофической».