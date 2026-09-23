Россия потеряла четверть миллиона человек на фронте: Зеленский в ООН шокировал мир ценой наступления Путина

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Несмотря на огромные человеческие потери, российская армия смогла захватить чуть более тысячи квадратных километров украинской территории в этом году. Украинским военным уже удалось успешно освободить значительную часть этих земель.

Об истинной цене российского наступления и амбициях кремлевского диктатора заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 23 сентября.

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Безумные потери за каждый километр

«Россия является страной, которая уже имеет 17 миллионов квадратных километров собственной земли и без украинской территории», — подчеркнул глава государства.

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Ради захвата дополнительной тысячи квадратных километров Владимир Путин готов пожертвовать огромным количеством своих солдат. За каждый такой километр российский лидер платит жизнями 248 человек.

«Кто-то до сих пор думает, что он умен и рассудителен?» — эмоционально обратился президент к собравшимся делегатам.

Только за восемь месяцев текущего года российская армия потеряла 248 тысяч 964 солдата убитыми и тяжелоранеными на поле боя. У Украины есть соответствующее видеоподтверждение для каждого из этих случаев гибели оккупантов.

Потери, превышающие население целых стран

«Это не просто статистика, это реальные люди, и у нас есть целый архив видео с беспилотников», — рассказал Владимир Зеленский.

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На этих записях отчетливо видны тысячи российских военных, гибнущих в зонах активных боевых действий.

Такую ситуацию украинский лидер прямо назвал настоящим безумием.

«Они все равно продолжают идти туда умирать, потому что именно этого хочет Путин», — отметил политик в своей речи.

Для лучшего понимания масштабов трагедии президент привел показательное сравнение с другими государствами. Оказывается, что 21 страна мира имеет меньшее население, чем общее количество потерь российских войск только за последние восемь месяцев.

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«Двадцать одна страна в мире имеет меньшее население, чем количество российских войск, потерянных всего за восемь месяцев», — подчеркнул президент.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы украинские военные на фронте теряют примерно 27 000 убитыми и ранеными ежемесячно. Польский премьер предположил, что «с такой тенденцией зима в Украине действительно может быть катастрофической».

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