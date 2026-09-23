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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский в ООН пригрозил России «болезненной» зимой

Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора, заверил президент Зеленский.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский в ООН

Владимир Зеленский в ООН / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предупредил, что эта зима будет очень тяжелой для украинцев, но пригрозил, что Силы обороны сделают ее болезненной и для России.

Об этом глава государства сказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 23 сентября.

«Эта зима может быть для нас очень тяжелой, но в ответ у нас не останется другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России», — пригрозил Зеленский.

По его словам, ни один российский чиновник никогда не представлял, что зима может быть использована в качестве оружия против них в войне. Ведь обычно именно россияне пользовались преимуществами зимы в войне против своих оппонентов.

«Мы сделаем это этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетическую систему и наше отопление», — предупредил президент.

Но в то же время Зеленский добавляет:

«Именно поэтому мы говорим, что шаги по деэскалации важны и необходимы к зиме. Сейчас нам нужна дипломатия, нам нужна сила, и шаг за шагом мы устраняем пробелы в обоих случаях».

Также Владимир Зеленский во время выступления в ООН озвучил колоссальные потери российской армии и сравнил их с населением десятков стран мира.

Напомним, осенью 2025 года президент Владимир Зеленский заявлял, что если РФ устроит блекаут в Киеве, то получит ответный блекаут в Москве.

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