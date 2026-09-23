Сергей Соседов

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Российский музыкальный критик и ярый путинист Сергей Соседов умер.

Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ России со ссылкой на ведущего Вадима Такменева. Жизнь Сергея Соседова оборвалась утром 23 сентября. Он умер в возрасте 58 лет.

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Пропагандистские медиа уже и сообщили о причине смерти ярого путиниста. Отмечается, что жизнь Сергея Соседова оборвалась по причине несчастного случая. Скандальный музыкальный критик упал с лестницы, в результате чего получил серьезную травму головы, на фоне чего произошел отек мозга. Это и повлекло смерть Сергея Соседова. Случилось это в городе Нерюнгри, куда путинист приехал на гастроли.

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Сергей Соседов

Отметим, Сергей Соседов был российским музыкальным критиком. При этом славу он получил именно в Украине, когда стал судьей талант-шоу «Х-Фактор». Он работал на проекте в течение четырех сезонов: с 2010-го по 2015 год.

Когда Россия аннексировала Крым и начала войну на востоке Украины, Сергей Соседов поддержал это. Более того, он активно начал демонстрировать свою украинофобскую гражданскую позицию. В июне 2017 года музыкальный критик оказался в базе сайта «Миротворец» как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины.

Когда РФ начала полномасштабную войну, то позиция Сергея Соседова не изменилась. Он яро поддерживал так называемую “эСвЕо” и продвигал нарративы кремля. Скандальный критик с января 2023 находился под санкциями Украины.

Напомним, недавно умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Уже стала известна точная причина смерти артистки, жизнь которой оборвалась в возрасте 36 лет.

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