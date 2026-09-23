От «Киева за три дня» до ударов по Москве: Сибига задал Лаврову три неудобных вопроса в ООН

Сибига жестко «разнес» главу МИД РФ в Совбезе ООН / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Андрей Сибига на заседании ООН задал главе МИД страны-агрессорки России три неудобных вопроса, на которые Лавров ответил молчанием.

Об этом он заявил во время заседания Совбеза по пункту повестки дня «Поддержание мира и безопасности Украины».

Реклама

«Российский представитель, министр России, выступал и сидит за этим столом. Я приложил усилия, чтобы выслушать его скучные сказки и манипуляции. Чтобы убедиться в том, что они не изменились. Одна фраза сказала все. Я цитирую его: „Мы не собираемся прекращать нашу „специальную военную операцию“. Он привел много причин, почему Россия продолжает эту войну», — отметил украинский министр.

Реклама

Сибига возмутился тем, что Лавров обвинял Украину, Соединенные Штаты, Запад, НАТО. Кого угодно, только не Путина. И даже попыталась представить Россию жертвой, а не агрессоркой.

«Но внимательно послушайте то, чего он не скажет. Я знаю минимум три вопроса, на которые он не ответит», — сказал украинский глава МИД.

После этого Сибига назвал три вопроса, на которые, по его словам, российская сторона не ответит.

Первый вопрос: почему Путин не сядет за стол переговоров с президентом Владимиром Зеленским, чтобы прекратить войну.

Второе: ради чего, по словам Сибиги, Россия потеряла «десятки тысяч солдат», пытаясь захватить скудные несколько квадратных километров территории.

Третье: как случилось, что после заявленной в начале полномасштабного вторжения цели быстро захватить Киев «за три дня» через четыре года удары происходят по Москве.

«Молчание будет его единственным честным ответом», — заявил Сибига.

Реклама

Министр призвал международное сообщество добиваться прекращения войны и заявил, что Россию необходимо остановить, прежде чем война распространится на другие территории.

«Мы должны остановить эту войну сейчас. Прежде чем Путин войдет в ваш дом. Он уже стоит на пороге», — сказал глава МИД Украины.

Кроме того, Сибига подчеркнул, что Россия уже ведет войну против Европы. Речь идет о диверсиях, поджогах, убийствах, кибератаках, вмешательстве в выборы, использовании энергетики, продовольствия и миграции как оружия, дроны и ракеты, залетающие в воздушное пространство НАТО.

«Это не „гибридная“ война. Пора забыть это слово. Война России против Европы уже не гибридна», — подчеркнул глава МИД Украины.

Реклама

Напомним, ранее Лавров на заседании ООН цинично заявил, что Россия якобы готова к переговорам о мире, но не будет делать паузы в войне.

Новости партнеров

Новости партнеров