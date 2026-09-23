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От «Киева за три дня» до ударов по Москве: Сибига задал Лаврову три неудобных вопроса в ООН
На заседании Совбеза ООН глава МИД Украины Андрей Сибига публично обратился к Сергею Лаврову с тремя острыми вопросами реальных последствий российской агрессии.
Министр иностранных дел Андрей Сибига на заседании ООН задал главе МИД страны-агрессорки России три неудобных вопроса, на которые Лавров ответил молчанием.
Об этом он заявил во время заседания Совбеза по пункту повестки дня «Поддержание мира и безопасности Украины».
«Российский представитель, министр России, выступал и сидит за этим столом. Я приложил усилия, чтобы выслушать его скучные сказки и манипуляции. Чтобы убедиться в том, что они не изменились. Одна фраза сказала все. Я цитирую его: „Мы не собираемся прекращать нашу „специальную военную операцию“. Он привел много причин, почему Россия продолжает эту войну», — отметил украинский министр.
Сибига возмутился тем, что Лавров обвинял Украину, Соединенные Штаты, Запад, НАТО. Кого угодно, только не Путина. И даже попыталась представить Россию жертвой, а не агрессоркой.
«Но внимательно послушайте то, чего он не скажет. Я знаю минимум три вопроса, на которые он не ответит», — сказал украинский глава МИД.
После этого Сибига назвал три вопроса, на которые, по его словам, российская сторона не ответит.
Первый вопрос: почему Путин не сядет за стол переговоров с президентом Владимиром Зеленским, чтобы прекратить войну.
Второе: ради чего, по словам Сибиги, Россия потеряла «десятки тысяч солдат», пытаясь захватить скудные несколько квадратных километров территории.
Третье: как случилось, что после заявленной в начале полномасштабного вторжения цели быстро захватить Киев «за три дня» через четыре года удары происходят по Москве.
«Молчание будет его единственным честным ответом», — заявил Сибига.
Министр призвал международное сообщество добиваться прекращения войны и заявил, что Россию необходимо остановить, прежде чем война распространится на другие территории.
«Мы должны остановить эту войну сейчас. Прежде чем Путин войдет в ваш дом. Он уже стоит на пороге», — сказал глава МИД Украины.
Кроме того, Сибига подчеркнул, что Россия уже ведет войну против Европы. Речь идет о диверсиях, поджогах, убийствах, кибератаках, вмешательстве в выборы, использовании энергетики, продовольствия и миграции как оружия, дроны и ракеты, залетающие в воздушное пространство НАТО.
«Это не „гибридная“ война. Пора забыть это слово. Война России против Европы уже не гибридна», — подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, ранее Лавров на заседании ООН цинично заявил, что Россия якобы готова к переговорам о мире, но не будет делать паузы в войне.