День ангела 23 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 23 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 23 сентября

23 сентября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Ивана, Николая, Петра, Ираида, Раису.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве непоседлив, активен. Во взрослом возрасте становится независимым, гордым.

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Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, спокойным.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве остро реагирует на обман, не переносит несправедливости. Во взрослом возрасте становится привлекательным собеседником.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

Ираида — древнегреческое имя, переводится как «богиня». В детстве отзывчивая, аккуратная. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, покладистой.

Раиса — древнегреческие корни, толкуется как «легкомысленная». В детстве имеет любознательный ум, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится организованной, трудолюбивой.

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День ангела 23 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет к счастью.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и исполнения мечтаний.

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Пусть небесный покровитель защищает тебя на каждом шагу, а жизнь дарит как можно больше светлых и радостных дней.

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С Днем ангела! Желаю мира в сердце, добра в душе, уюта в доме и счастья в каждом дне.

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Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, помогает в трудные минуты и приносит добрые известия.

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