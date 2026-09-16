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День ангела 23 сентября: кого и как поздравлять с именинами
23 сентября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 сентября
23 сентября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Ивана, Николая, Петра, Ираида, Раису.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве непоседлив, активен. Во взрослом возрасте становится независимым, гордым.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, спокойным.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве остро реагирует на обман, не переносит несправедливости. Во взрослом возрасте становится привлекательным собеседником.
Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.
Ираида — древнегреческое имя, переводится как «богиня». В детстве отзывчивая, аккуратная. Во взрослом возрасте становится дружелюбной, покладистой.
Раиса — древнегреческие корни, толкуется как «легкомысленная». В детстве имеет любознательный ум, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится организованной, трудолюбивой.
День ангела 23 сентября — душевные поздравления в прозе
Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет к счастью.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и исполнения мечтаний.
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Пусть небесный покровитель защищает тебя на каждом шагу, а жизнь дарит как можно больше светлых и радостных дней.
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С Днем ангела! Желаю мира в сердце, добра в душе, уюта в доме и счастья в каждом дне.
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Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, помогает в трудные минуты и приносит добрые известия.