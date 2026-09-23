Достаточно ли обновить данные и не проходить ВЛК: какое решение принял суд в споре мужчины с ТЦК

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pixabay.com

Реклама

Полтавский окружной административный суд признал законными действия сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки по постановке мужчины на воинский учет и направлению его на военно-медицинскую комиссию.

Согласно материалам дела № 440/516/26, 19 ноября 2025 года правоохранители задержали и доставили гражданина в ТЦК в связи с нарушением военной регистрации — его разыскивали за игнорирование медицинского осмотра. На задержанного сразу составили административный протокол, пишет «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Сам мужчина утверждал, что никогда не служил, а в его военно-учетном документе имеется отметка о негодности к службе по причине психических и поведенческих расстройств. Кроме того, он утверждал, что состоял на учете в другом военкомате.

Реклама

На следующий день у задержанного ухудшилось самочувствие — из-за гипертонического криза ему вызвали «скорую» и госпитализировали. Паспорт ему вернули, однако военный билет остался у сотрудников ТЦК, которые также вручили ему новую повестку — пройти ВЛК 28 ноября, поскольку он не завершил его

Впоследствии адвокат мужчины обратился с запросом о выдаче выписки из реестра «Оберег» об исключении его клиента из учета, поскольку тот еще в декабре 2013 года достиг предельного возраста пребывания в запасе. В ответ заявителю объяснили: после законодательных изменений 2014 года предельный возраст сначала был повышен до 50, а затем и до 60 лет, поэтому по состоянию на 2025 год мужчина остается военнообязанным.

Не согласившись с этой позицией, мужчина обратился в суд.

Почему задержанный считал себя снятым с воинского учета

Истец настаивал на том, что ещё в 2013 году он превысил возрастной предел пребывания в запасе, действовавший на тот момент, и поэтому подлежал обязательному снятию с учета.

Реклама

Однако суд учел следующие поправки к законам, в соответствии с которыми этот порог был существенно повышен. Поскольку на момент возникновения конфликта мужчине исполнился 51 год, а согласно действующим правилам военнообязанные находятся в запасе до 60 лет, суд не нашел оснований отменять его статус лишь из-за того, что в прошлом ему исполнилось 40 лет.

ТЦК имел законные основания поставить мужчину на воинский учет

Суд подчеркнул, что в период действия военного положения ТЦК и СП имеют законное право ставить граждан на воинский учет независимо от того, где именно они состояли на учете ранее.

С учетом этого постановка мужчины на учет 19 ноября 2025 года и вручение ему направления на личное прохождение ВЛК были признаны абсолютно правомерными действиями сотрудников ТЦК в пределах полномочий, предоставленных законом.

Обновление данных в режиме онлайн не заменяет ВЛК

Отдельно суд подчеркнул, что обновление военно-учетных данных через электронные сервисы носит исключительно информационный характер и никоим образом не отменяет обязанности пройти ВЛК при наличии направления. Согласно законодательству, все военнообязанные и зачисленные в запас должны лично являться на медицинский осмотр по решению профильных комиссий.

Реклама

Кроме того, истец не предоставил подтверждений того, что официально подавал заявление об исключении из учета по причине непригодности по состоянию здоровья.

Таким образом, онлайн-процедуры не освобождают от посещения врачей в случае получения повестки на медицинский осмотр. Суд признал все действия ТЦК по постановке гражданина на учет и направлению его на ВЛК правомерными и полностью отклонил исковые требования.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, что военнообязанные, имеющие действующую отсрочку и получившие другое основание для её предоставления, теперь могут переоформить её через ЦНАП, причём предыдущая отсрочка остается в силе на время рассмотрения заявления.

Отметка «в розыске» в приложении «Резерв+» часто мешает военнообязанным, недавно получившим право на отсрочку от мобилизации, оформить её надлежащим образом. Правозащитники портала «Юристы.UA» дали советы по решению этой проблемы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров