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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В тылу России пылает: в Самаре горит НПЗ, партизаны парализовали военную логистику (фото, видео)

Спутниковые снимки подтверждают масштабный пожар на Куйбышевском НПЗ России.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар на Куйбышевском НПЗ 23 сентября

Пожар на Куйбышевском НПЗ 23 сентября

В Самарской области России 23 сентября продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне. В то же время партизаны ночью подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Воронежской области.

Об этом сообщили телеграм-каналы, «Радио Свобода» и движение “АТЕШ».

В промзоне Куйбышевского НПЗ в Самарской области, который атаковали накануне утром, в среду снова разгорается пожар. Пока неизвестно, связано ли это с новыми «прилетами».

Телеграм-каналы опубликовали фото с черным дымом в небе над городом.

В свою очередь «Радио Свобода» выложила спутниковые снимки Куйбышевского НПЗ после украинской атаки, произошедшей 22 сентября. На снимках видно, что горят резервуары с топливом в восточной части предприятия.

Пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области (5 фото)

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_2
Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_1
Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_3
Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_1 / © peugeot.ua

© peugeot.ua

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_2 / © peugeot.ua

© peugeot.ua

В то же время 23 сентября партизанское движение «АТЕШ» сообщило, что его агенты вывели из строя четыре релейных шкафа на железнодорожном участке в Воронежской области. Речь идет о районах Воронежа, Нововоронежа, Лисок и Острогожска. Через этот участок российские захватчики направляют военные грузы для своих подразделений, действующих в Лиманском направлении.

«Сбой в работе железнодорожной автоматики и выведение из строя релейных шкафов задержали отправку боеприпасов и инженерного имущества в 1-й и 15-й гвардейские и 254-й мотострелковый полки. В результате российскому командованию пришлось экстренно привлекать ремонтные бригады и выделять дополнительные ресурсы на охрану инфраструктуры», — говорится в заявлении «АТЕШ».

Там добавили, что нарушение логистики стало поддержкой операции «Вивальди», которую проводят Силы обороны Украины.

Охваченный огнем релейный шкаф на железнодорожном участке в Воронежской области / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Охваченный огнем релейный шкаф на железнодорожном участке в Воронежской области / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Охваченный огнем релейный шкаф на железнодорожном участке в Воронежской области / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Охваченный огнем релейный шкаф на железнодорожном участке в Воронежской области / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Охваченный огнем релейный шкаф на железнодорожном участке в Воронежской области / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Охваченный огнем релейный шкаф на железнодорожном участке в Воронежской области / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, в ночь на 22 сентября Самарскую область атаковали беспилотники, вызвав масштабный пожар на Куйбышевском НПЗ. Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение этого предприятия, а также завода «Башнефть-УНПЗ» в Уфе, атакованного накануне. На обоих объектах возникли пожары. В Генштабе отметили, что продукция этих НПЗ используется для обеспечения нужд российской армии.

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