В России усугубился кризис на АЗС: хуже всего — в родном городе Путина

В России разразился кризис с топливом после ударов по НПЗ / © ТСН.ua

Реклама

К середине сентября в России существенно ухудшилась ситуация с доступностью автомобильного бензина. Бензина нет почти на каждой второй автозаправочной станции.

Об этом пишет издание «Новая газета Европа», которое проанализировало данные сервиса gdebenzin, где водители сообщают о ситуации на АЗС.

Реклама

По состоянию на 15 сентября бензин марки АИ-92 отсутствовал на 45% АЗС, тогда как в конце августа таких станций было 33%. Еще сложнее обстоит ситуация с более дорогой маркой АИ-95: ее нельзя было приобрести на 53% заправок по сравнению с 38% в конце августа.

Реклама

Поэтому после кратковременного улучшения ситуации в конце августа дефицит вновь усугубился. По данным издания, 20 августа АИ-92 уже отсутствовал на 52% АЗС, однако к 29 августа этот показатель снизился до 33%. В сентябре дефицит вновь начал расти.

Очереди и лимиты

Одновременно растёт количество российских АЗС, где автомобилисты вынуждены стоять в очередях или сталкиваются с ограничениями на покупку топлива.

По данным издания, с 19 августа по 14 сентября доля АЗС с очередями составляла 20–27%. Для сравнения: в конце июля и в первой половине августа этот показатель в основном находился в пределах 9–19%.

Еще более заметно выросло количество АЗС, на которых ввели ограничения на объем продаж. За последнюю неделю доля таких станций достигла 11–12%, тогда как среднее значение за август составляло всего 3,2%.

Реклама

При этом у методики исследования есть ограничения: gdebenzin — это краудсорсинговый сервис, на котором данные о состоянии заправок оставляют пользователи.

Издание проанализировало информацию о 11 993 уникальных АЗС в 158 городах с населением свыше 100 тысяч человек. Издание также отмечает, что примерно у 20% станций ежедневно не хватало достаточно актуальных данных для включения в основную статистику.

Наиболее острая ситуация в родном городе Путина

Одними из главных очагов топливного кризиса стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Автомобилисты сообщают об очередях на заправках, которые длятся более двух часов.

Ситуация особенно осложнилась после повреждения Киришского нефтеперерабатывающего завода «Кинеф» — одного из крупнейших производителей топлива на северо-западе России. Власти Ленинградской области готовились к введению ограничений, а улучшения ситуации ожидали не раньше начала октября.

Реклама

Кроме того, острую нехватку бензина на прошлой неделе фиксировали в Новороссийске, Краснодаре, Иркутске, Перми, Сургуте, Ростовской и Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Дефицит усугубился после новой волны ударов по НПЗ

Ухудшение ситуации на российском топливном рынке совпало с новой волной ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям.

По подсчетам издания, в августе было зафиксировано не менее 23 успешных атак на российские НПЗ — почти вдвое больше, чем в июле. Среди предприятий, подвергшихся ударам в конце лета, издание называет «Славнефть — ЯНОС» в Ярославле, НОРСИ в Нижегородской области, «Кинеф» в Киришах и Пермский НПЗ.

В сентябре сообщалось об ударах по комплексу «ТАНЕКО» в Татарстане, предприятиям в Рязани и Сизране, а также по крупным перерабатывающим мощностям в Саратовской области и Краснодарском крае. По информации издания, часть этих предприятий после атак полностью или частично приостановила работу.

Путин признал, что дефицит может быть длительным

В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что россиянам нужно «быть готовыми ко всему», отвечая на вопрос о продолжительности дефицита бензина. Он также признал, что российские власти не ожидали серии атак на объекты нефтепереработки и энергетической инфраструктуры.

По оценкам российских и международных источников, сокращение объемов переработки привело к тому, что внутреннее производство бензина обеспечивает лишь около двух третей потребностей российского рынка.

Бензин в России уже подорожал на 21%

Дефицит сказывается не только на физической доступности топлива, но и на его стоимости.

По официальным данным Росстата, по состоянию на 14–15 сентября бензин в России в среднем подорожал на 21% по сравнению с декабрем 2025 года. В частности, цена на АИ-92 выросла на 21,4%, а на АИ-95 — на 21%. Средняя розничная цена бензина всех марок на 14 сентября составляла 78,51 рубля за литр.

Издание также отмечает, что участники топливного рынка ожидают дальнейшего давления на цены из-за роста затрат производителей. По данным издания, дизельное топливо пока страдает от дефицита в меньшей степени, чем бензин, поскольку его производство в России превышает внутреннее потребление.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал Зеленского не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России и утверждал, что такие удары Украины якобы приводят к росту цен на топливо во всем мире.

Новости партнеров

Новости партнеров