В России готовятся к последствиям выборов: чего больше всего опасается население страны-агрессора

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Результаты парламентских выборов в России вряд ли станут неожиданностью, поскольку Кремль фактически превратил голосование в процедуру без реальной политической конкуренции. Зато гораздо больше вопросов у россиян вызывает то, что может произойти после выборов.

Как пишет The New York Times, на фоне войны против Украины, потерь российской армии и экономического давления население готовится к возможным новым решениям властей — от мобилизации до повышения цен и налогов.

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Результат выборов фактически предрешен

Трехдневное голосование даёт россиянам мало возможностей выразить недовольство последствиями войны, отмечает NYT. Кремль рассматривает парламентские выборы как способ легитимизации своей политики, тогда как сама избирательная кампания проходит без серьёзной конкуренции.

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Единственную антивоенную партию «Яблоко» не допустили к выборам. В то же время в различных регионах сообщали об отмене запланированных дебатов из-за отсутствия участников, а агитационная активность кандидатов оставалась низкой.

Поэтому, по оценке издания, сами по себе итоги голосования вряд ли станут для россиян неожиданностью. Гораздо большая неопределенность связана со следующим этапом.

Россияне опасаются новой мобилизации

Одним из главных опасений по-прежнему является вероятность новой волны мобилизации. Слухи об этом распространяются на фоне сообщений о потерях российской армии и необходимости пополнять её личный состав.

В то же время российские власти публично заявляли, что не планируют новой мобилизации. Несмотря на это, часть россиян не исключает такого сценария после выборов.

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NYT приводит слова бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который охарактеризовал настроения в России как общее ощущение неопределённости.

«Подорожают ли цены или налоги? Будет ли мобилизация? Понадобятся ли людям талоны на топливо?» — отметил он.

Война всё сильнее сказывается на экономике

Еще одним поводом для беспокойства является экономическая ситуация. По данным NYT, масштабные военные расходы создают всё большее давление, а удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям привели к дефициту бензина в ряде регионов.

Для России, которая является одним из крупнейших производителей нефти, нехватка топлива стала необычным явлением. Издание отмечает, что на некоторых заправках водителям приходится стоять в очередях.

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В то же время россияне опасаются роста цен и налогов. Согласно данным, приведенным NYT, в июле граждане РФ сняли с банковских счетов больше средств, чем за любой месяц в течение предыдущих шести лет.

Среди населения РФ растёт беспокойство

Об усилении тревожных настроений свидетельствуют и результаты опросов. Согласно июльскому исследованию Фонда общественного мнения, почти 60% россиян заявили, что окружающие их люди испытывают тревогу. Это был самый высокий показатель за четыре года, пишет NYT.

При этом часть россиян старается не говорить открыто о своих опасениях из-за риска возникновения проблем с властями.

Некоторые собеседники издания рассказали о страхе получить повестку, возможном ухудшении экономического положения и усталости от войны. Один из них отметил, что вопрос «Когда это всё закончится?» всё чаще возникает даже в разговорах людей с разными взглядами на войну.

Кремль меняет акценты в пропаганде

На фоне растущей тревоги российские власти и прокремлевские СМИ постепенно меняют риторику. Вместо исключительно утверждений о том, что ситуация находится под контролем, всё чаще признаются трудности, но в то же время предлагается сплотиться вокруг президента Владимира Путина и продолжения войны.

В качестве одного из примеров такого нарратива NYT приводит использование исторического образа князя Дмитрия Донского. Российские власти представили его как символ воина, который объединил русские силы и одержал победу над Золотой Ордой.

Этот образ используют для проведения параллели с современной войной и противостоянием России с Западом, который поддерживает Украину.

Напомним, президент России Владимир Путин хочет превратить Государственную Думу РФ в безоговорочный инструмент своей войны против Украины. Партия «Единая Россия» планирует усилить свой контроль над комитетами Думы, чтобы сделать партию доминирующей силой во внутренней политике.

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