Кремль готовит Европе новую войну: что задумал Путин и когда может ударить

Владимир Путин. / © Associated Press

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На государственном телевидении России пропагандисты Кремля уже годами угрожают бомбить европейские столицы. При этом дипломаты страны-агрессора настаивают, мол, такая война не грозит в ближайшее время. Впрочем, в последнее время эти возражения стало трудно поддерживать.

Об этом говорится в материале The Atlantic.

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Американские разведывательные оценки допускают обычное нападение РФ на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. В то же время уже сейчас европейские разведывательные службы приписывают России сотни тайных диверсионных операций — кибератаки в Италии, подвергшиеся Великобритании, повреждения подводных кабелей в Балтийском море, разрубленные свиные головы, оставленные у французских мечетей.

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Какие сценарии рассматривают в Европе

«Но существует и другой вариант: Москва может удовлетвориться только диверсиями и запугиваниями. Эта гибридная кампания — именно та война, которую Россия хочет или нуждается, и разжигание страха, что Москва может нанести прямой удар по европейским союзникам Украины, является ее составной частью», — пишет издание.

Отмечается, что Москва не разворачивала войска на границе ни одного члена НАТО, но в то же время она посылает тщательно выверенный сигнал, призванный убедить Европу прекратить поддержку Украины.

В статье отмечают, что для Российской Федерации Москвы лето стало периодом неудач: ее войска зашли в тупик на фронте, а удары украинских БПЛА повлекли за собой повреждение объектов и дефицит топлива. Напряжение распространилось на Европу — на оборонных заводах в Италии, Болгарии и Эстонии произошли пожары, а возле немецкой электростанции и аэропорта Лейпцига обнаружили взрывоопасные дроны, которые, очевидно, должны были уничтожить украинские грузовые самолеты.

С точки зрения Кремля, Европа все активнее вовлекается в войну в Украине. В начале вторжения РФ в 2022 году европейские страны передавали Киеву оружие из собственных запасов, а затем начали финансировать производство вооружения в Украине. Теперь Европа является главным финансовым донором Киева и важной производственной базой — украинское оружие производится в Германии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Франции, Румынии и Испании.

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«Поскольку Киев наносит удары по тылу России, вполне логично опасаться, что Москва нанесет удар по тылу Украины. Российские спецслужбы почти наверняка способны совершить смертоносное нападение на европейской территории», — пишет The Atlantic.

В то же время, западные военные учения рассматривали немало подобных сценариев. Среди них ограниченное вторжение РФ в небольшой балтийский город с русскоязычным населением; полномасштабное вторжение в страну Балтии из Беларуси и Калининграда, чтобы отрезать их от остальной Европы; быстрое создание непроницаемой «зоны уничтожения» БПЛА на европейской территории; Стратегическая блокада Балтийского моря. Впрочем, отмечают аналитики, некоторые из этих сценариев правдоподобны, но другие будут требовать сотен тысяч российских военных для пересечения Европы.

Похоже, что Россия не была готова к такому развитию событий. Москва продолжает гибридную войну, которую пытаются сдерживать европейские спецслужбы. В частности, об этом свидетельствуют сообщения о взрывчатке и дронах возле немецких объектов и аэропортов.

Зачем Кремль запугивает Европу

Кремлю может быть безразлично, если эти операции провалятся. Его цель — скорее продемонстрировать: «Мы следим за вами, имеем к вам доступ, и вы не контролируете ситуацию». Подобные методы Россия уже применяла против журналистов и дипломатов в Москве — от следов прослушивания до умышленно оставленных окон. В то же время, это все же нельзя сравнивать с реальными подрывами.

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«Путин решил полностью привлекать российских военных только к тем конфликтам, в победе в которых он (справедливо или, в случае Украины, ошибочно) уверен. Это не описывает никакого гипотетического нападения на страны Балтии, которые имеют сильно укрепленные границы, проводят регулярные военные учения и тратят 5% своего ВВП на оборону. Не говоря уже о тысячах британских, немецких и канадских военных, расположенных вблизи Балтии в рамках усиленного передового присутствия НАТО», — говорится в статье.

Москва может рассчитывать, что США не вмешаются в случае нападения на Эстонию. Но тогда Россия рискует оказаться в войне с рядом европейских государств, имея еще и незавершенную войну против Украины.

Важно то, что гибридная война Кремля не достигла своей цели: остановить поступление оружия, средств и разведывательных данных в Украину из Европы. Авторы статьи отмечают, что «Киев имеет больше оружия, средств и — судя по его ударам по российской земле — разведывательным данным, чем когда-либо раньше». В то же время, российская кампания не уничтожила европейский спутник, поставляющий Украине разведывательные данные, и не уничтожила партию ракет Patriot.

«Путин продолжает эту кампанию не случайно. Используя дешевые методы, одноразовых агентов и регулярные информационные истоки, Кремль пытается приучить миллионы западных граждан к мысли о возможной масштабной войне в Европе. Даже если эта война маловероятна, Путин может использовать саму угрозу как инструмент давления и требовать уступок», — заключают The Atlantic.

Напомним, начальник ГУР Олег Иващенко считает, что у Путина осталось два года для войны. По его словам, большие потери личного состава среди окупантов, падение морального духа и истощение экономики РФ не позволят Кремлю вести войну после 2028 года.

В то же время разведка Дании заявила, что Кремль готовит диверсии против оборонных компаний, связанных с военной поддержкой Украины. Среди возможных способов диверсий называют, в частности, поджоги.

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